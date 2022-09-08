في الجول يكشف أسباب تعثر صفقة انتقال بوبو إلى الأهلي

ارتبط اسم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر بالانضمام إلى الأهلي في سوق الانتقالات الجاري.

محمد رضا النادي : فيوتشر الأهلي

وتعثر انتقال بوبو إلى الأهلي خاصة مع سفر اللاعب رفقة فيوتشر إلى أوغندا لخوض أولى المباريات في الكونفدرالية الإفريقية.

وحال مشاركة بوبو مع فيوتشر، لا يحق له القيد في القائمة الإفريقية لأي ناد آخر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان قد توصل لاتفاق مع فيوتشر قبل أن تتعثر الصفقة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "كنا قد توصلنا لاتفاق نهائي مع فيوتشر بشأن صفقة بوبو".

وأضاف "اتفقنا على ضم الأهلي لـ بوبو مقابل انتقال أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وعربي بدر".

وكشف المصدر "فوجئنا بعد ذلك بتغيير فيوتشر لطلبه والرغبة في ضم طاهر محمد وكريم فؤاد وحسام حسن مع استعارة العربي بدر".

وشدد "الأمر كان غير مقبول بالنسبة لنا ولذلك تعثرت الصفقة".

وبسؤاله عن كريم نيدفيد أوضح المصدر "مشاركة اللاعب في الكونفدرالية ستغلق أي حسابات لعودته هذا الموسم".

واختتم تصريحاته "الأهلي لن يستعيد لاعب لن يشارك في إفريقيا أو من أجل اللعب محليا فقط".

ويستعد نادي فيوتشر لخوض أولى مبارياته في منافسة الكونفدرالية الأسبوع المقبل.

وتقام مباراة الذهاب لفيوتشر في الكونفدرالية بملعب الفريق الأوغندي يوم 11 سبتمبر.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني حال فوزه مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.

وحقق فيوتشر في ظهوره الأول بالدوري الموسم الماضي لقب كأس الرابطة.