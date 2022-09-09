خبر في الجول – الأهلي يفضل تركيا على الإمارات لمعسكر الإعداد

تفضل إدارة الأهلي إقامة معسكر إعداد الموسم الجديد في تركيا عن إقامته في الإمارات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي تفضل إقامة المعسكر في الامارات بسبب الرغبة في توفير أجواء أكثر هدوء، وفي مكان بعيد عن التكالب الجماهيري عليه لخلق حالة من والتركيز لـ مارسيل كولر.

ويفضل الأهلي إقامة المعسكر في أنطاليا بـ تركيا، والشركة المنظمة اقترحت أيضا معسكر بمكان آخر في تركيا.

وفي حالة لم تكتمل محاولات إقامة المعسكر الخارجي، سيكون هناك معسكر محلي في مكان معزول.

من جهة أخرى، تعهد الأهلي للشركة التي كانت يفترض أن تنظم معسكر الفريق في هولندا، بدفع أي تكاليف أو نفقات تم دفعها حتى لا تحدث خسائر مالية للشركة.

كان الأهلي قد تعاقد مع مارسيل كولر المدرب السويسري لتدريب الفريق بشكل رسمي.

ويأتي كولر لتعويض البرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم الماضي.

وكان مصدر من الأهلي قد أوضح لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق أن كولر ضمن المرشحين لتدريب الفريق وأن المفاوضات معه مستمرة.

وبات كولر ثاني مدرب سويسري في تاريخ الأهلي بعد ريني فايلر الذي قاد الفريق بين أغسطس 2019 وسبتمبر 2020.

وتنتظر كولر اختبارات قوية الشهر المقبل، إذ يفتتح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الزمالك في كأس السوبر المصري.

من هو كولر

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

كولر بات أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وذكر مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الفريق وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي".

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم.

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.