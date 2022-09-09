الأهلي يتعاقد مع مارسيل كولر

أعلن الأهلي تعاقده مع السويسري مارسيل كولر كمدير فني جديد للفريق.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين.

موقع الأهلي كشف أيضا عن اصطحاب كولر لثلاثة مساعدين. مدرب، ومدرب أحمال، ومحلل أداء.

ويصل كولر إلى مصر يوم السبت المقبل، وذلك لبدء مهامه بشكل رسمي بعد أن توصل خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات لاتفاق مع المدرب بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي.

ويأتي كولر لتعويض البرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم الماضي.

وكان مصدر من الأهلي قد أوضح لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق أن كولر ضمن المرشحين لتدريب الفريق وأن المفاوضات معه مستمرة.

وبات كولر ثاني مدرب سويسري في تاريخ الأهلي بعد ريني فايلر الذي قاد الفريق بين أغسطس 2019 وسبتمبر 2020.

وتنتظر كولر اختبارات قوية الشهر المقبل، إذ يفتتح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الزمالك في كأس السوبر المصري.

من هو كولر

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

كولر بات أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وذكر مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الفريق وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي".

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم.

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

وقاد كولر منتخب النمسا 54 مباراة وفاز في 25 لقاء وتعادل في 13 مباراة وخسر في 16 مباراة.

ما هي فلسفة كولر؟

"أفضل النهج المباشر، وهو أمر صعب كمدرب. عندما يكون لديك لاعبان متساويان في الجودة مثل بعضهما البعض، مع وجود مركز واحد فقط متاح، عليك أن تشرح ذلك وليس هناك تفسير حقيقي".

"بصفتك مديرا فنيا، تحتاج إلى اتخاذ قرار ومن المهم أن تكون صادقا. في بعض الأحيان عليك أن تشرح أنه كان لديك شعور. يمكن أن ينزعج اللاعب ويغلق الأبواب في وجهك، لكن هذا جزء من العمل".

"قد لا يكون لدى اللاعبين القدرة الفنية أو السرعة، لذلك من المهم التكيف، ليس لديك أفضل اللاعبين في كل مكان، عليك العمل مع ما هو تحت تصرفك لمحاولة نقل الأفكار التي لديك".

بهذه الجمل عبر المدرب السويسري مارسيل كولر عن فلسفته والطريقة الأمثل للتعامل مع لاعبيه.

مكتشف بودولسكي

ويُعرَف كولر بإيمانه بالمواهب الشابة، والمثال الأبرز هو لوكاس بودولسكي نجم منتخب ألمانيا السابق الذي سجل ظهوره الأول مع كولن تحت قيادة كولر نفسه.

7 أشهر لكولر مع كولن كانت كافية لاكتشاف واحد من أهم المواهب الألمانية وهو لوكاس بودولوسكي.

بودولسكي بدأ مسيرته الكروية مع كولن في 2003 حتى 2006. ومنحه كولر أول ظهور في الدوري الألماني في نوفمبر 2003.

ظهور بولودسكي بشكل رائع تحت قيادة كولر أجلب له العديد من العروض وفي النهاية وافق ناديه على انتقاله إلى العملاق بايرن ميونيخ في عام 2006 بعد محاولات عديدة.

وقاد مارسيل كولر تدريب كولن خلال 24 مباراة فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 16 مباراة.

وخلافًا لـ بودولسكي، فمن أبرز اللاعبين الذين قادهم كولر خلال مسيرته هُم ديفيد ألابا، وماركو أرناوتوفيتش، وتولينت تشاكا، وعنتر يحيى، وكريستيان فوكس، وهاكان ياكين.