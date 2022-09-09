خبر في الجول – الأهلي يقطع إعارة مغربي.. وينتظم في تدريبات الأحد

أبلغ الأهلي لاعبه محمد مغربي، بقطع إعارته إلى تيبليتسه التشيكي، وعودته للفريق.

محمد مغربي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي طلب من مغربي الانتظام في تدريبات الفريق بدايةً من يوم الأحد المقبل.

وبالتالي يتواجد مغربي في قائمة الأهلي للموسم الجديد بعد قطع إعارته بشكل مبكر.

مغربي (21 عامًا) قلب دفاع يجيد الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيسر.

وخاض مغربي 16 مباراة مع تيبليتسه منذ انضمامه إليه في فبراير الماضي، وسجل معه هدفا وصنع آخر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيتحدث بشكل ودي مع النادي التشيكي لكي يستعيد اللاعب.

وفي حال عدم موافقة تيبليتسه سيفعل الأهلي الشرط الجزائي والمقدر بـ50 ألف يورو لفسخ التعاقد.

ودارت محادثات بين مسؤولي الأهلي واللاعب الذي طلب أن يكون له دورا في الفترة المقبلة مع الفريق وإذا لم يحدث ذلك فالأفضل له الاستمرار في أوروبا أو الموافقة على إعارته لأحد الأندية المصرية مع وجود عرضين للاعب من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي وافق بعد ذلك على طلب اللاعب ليوافق بدوره على العودة للأحمر والتواجد في الموسم الجديد.

وما زال الأهلي يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بنهاية الموسم الحالي، حيث كشف FilGoal.com عن جديد المفاوضات.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن لجنة التخطيط في الأهلي استقرت على عدم التوسع في الصفقات الموسم المقبل.

وأنهى الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك الذي توج باللقب.

ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد، والمقررة يوم 16 أكتوبر المقبل ببداية مسابقة الدوري.