في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي

لم يحسم الأهلي بعد ملف المدرب الجديد لفريق كرة القدم بعد رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بنهاية بطولة الدوري.

وبرز اسم الثنائي ماركو روزه وإدي هوتر ضمن المرشحين لتدريب الأهلي في الفترة الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن ماركو روزه يفضل الانتظار لما بعد كأس العالم أملا في فرصة التواجد في الدوري الألماني.

وبالتالي فمن الصعب تواجده في مصر.

ومع إدي هوتر، فمن الصعب إقناعه بقبول فكرة التدريب في الشرق الأوسط.

خصوصا مع وجود عرض من ناد أوروبي أمام المدرب النمساوي.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف المدرب الجديد في الأيام القليلة الماضية.

رحيل سواريش

سواريش البالغ من العمر 47 عاما تولى تدريب الأهلي في 16 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و5 تعادلات وخسر 3 مرات.

الأهلي في وقت سابق كان قد استقر على حساب سواريش بداية من الموسم الجديد، ولكن الموقف تغير مع رحيل شركة الكرة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه الأكبر في الأهلي هو رحيل المدرب البرتغالي عن تدريب الأهلي بنهاية الموسم المقبل وذلك بعد رحيل مجلس إدارة شركة الكرة في النادي.(طالع التفاصيل)

ويرى الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي أن استمرار سواريش سيكون مخاطرة كبيرة في الموسم المقبل وقد يؤدي إلى تأخر الفريق في الظهور بشكل جيد وخسارة العديد من النقاط.

الأمر الذي سيؤدي إلى غضب الجمهور تجاه المدرب. ولذلك القرار الأقرب الذي سيتم الإعلان عنه بنهاية الموسم هو رحيل سواريش عن تدريب الأهلي.