خبر في الجول - الأهلي يقترب من قطع إعارة مغربي.. وموقف اللاعب

اقترب النادي الأهلي من استعادة مدافعه محمد مغربي المعار لـ تيبليتسه التشيكي في الموسم الجديد.

محمد مغربي النادي : تبليتسه الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيتحدث بشكل ودي مع النادي التشيكي لكي يستعيد اللاعب.

وفي حال عدم موافقة تيبليتسه سيفعل الأهلي الشرط الجزائي والمقدر بـ50 ألف يورو لفسخ التعاقد.

ودارت محادثات بين مسؤولي الأهلي واللاعب الذي طلب أن يكون له دورا في الفترة المقبلة مع الفريق وإذا لم يحدث ذلك فالأفضل له الاستمرار في أوروبا أو الموافقة على إعارته لأحد الأندية المصرية مع وجود عرضين للاعب من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي وافق بعد ذلك على طلب اللاعب ليوافق بدوره على العودة للأحمر والتواجد في الموسم الجديد.

وما زال الأهلي يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بنهاية الموسم الحالي، حيث كشف FilGoal.com عن جديد المفاوضات.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن لجنة التخطيط في الأهلي استقرت على عدم التوسع في الصفقات الموسم المقبل.

وأنهى الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك الذي توج باللقب.

ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد، والمقررة يوم 16 أكتوبر المقبل ببداية مسابقة الدوري.

ويخوض الأهلي معسكر إعداد في هولندا للتحضير للموسم الجديد من 18 إلى 28 سبتمبر في مدينة إيندهوفن وسيصلها الأهلي عقب نزوله في مطار مدينة دوسلدورف الألمانية القريبة من الحدود الهولندية.