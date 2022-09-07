المتحدث باسم الاتحاد الإيراني: كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

أعلن محمد جماعت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن تولي كارلوس كيروش مهمة تدريب المنتخب الأول.

ووجّه جماعت الشكر للكرواتي دراجان سكوشيتش عبر حسابه في تويتر، وذكر في الوقت نفسه أن كيروش سيكون المدير الفني الجديد للمنتخب.

يأتي ذلك بعد إقالة سكوشيتش رسميًا من منصبه قبل أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم 2022.

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وتفتح إقالة المدرب الكرواتي الباب أمام عودة البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة إيران في ولاية ثانية.

وتستعد إيران للمشاركة في كأس العالم 2022، بعد أن ظهرت في مونديالي 2014 و2018 تحت قيادة كيروش نفسه.

وقاد سكوشتيتش منتخب إيران إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن تولى المهمة في فبراير 2020.

وخاض سكوشتيتش 18 مباراة مع إيران، فاز في 15 منها، وتعادل في واحدة، وخسر مرتين فقط.

لكن الخلافات بين المدرب واللاعبين، بالإضافة إلى انتخاب رئيس اتحاد جديد لـ إيران، عجّلا بعودة كيروش صاحب الشعبية الكبيرة.

المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن عودته في لـ إيران، لم يتول أي مهمة منذ رحيله عن الفراعنة مطلع أبريل الماضي عقب الفشل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

كيروش (69 عامًا) قاد إيران بين 2011 و2019 في فترته الذهبية مع المنتخبات، قبل أن يدرّب كولومبيا ومصر في السنوات التالية.

وتخوض إيران مباراة ودية أمام أوروجواي في النمسا يوم 23 سبتمبر الجاري، ثم تواجه السنغال يوم 27 سبتمبر في ودية أخرى ولكن على أرض سلوفاكيا.

وتتواجد إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 رفقة إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

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