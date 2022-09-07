إيران تقيل مدربها.. كيروش في طريقه إلى كأس العالم

أقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، دراجان سكوشتيتش المدير الفني للمنتخب الأول.

وتفتح إقالة المدرب الكرواتي الباب أمام عودة البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة إيران في ولاية ثانية.

وتستعد إيران للمشاركة في كأس العالم 2022، بعد أن ظهرت في مونديالي 2014 و2018 تحت قيادة كيروش نفسه.

Iran’s Football Federation on Wednesday officially sacked Dragan Skočić, the Croatian head coach who took Iran to FIFA World Cup 2022 by bagging 25 points out of 10 matches in 3rd round of qualifiers, setting the best performance of Team Melli in the World Cup qualifiers. https://t.co/LAQuWyCug5 — Iran International English (@IranIntl_En) September 7, 2022

وقاد سكوشتيتش منتخب إيران إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن تولى المهمة في فبراير 2020.

وخاض سكوشتيتش 18 مباراة مع إيران، فاز في 15 منها، وتعادل في واحدة، وخسر مرتين فقط.

لكن الخلافات بين المدرب واللاعبين، بالإضافة إلى انتخاب رئيس اتحاد جديد لـ إيران، عجّلا بعودة كيروش صاحب الشعبية الكبيرة.

المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن عودته في لـ إيران، لم يتول أي مهمة منذ رحيله عن الفراعنة مطلع أبريل الماضي عقب الفشل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

كيروش (69 عامًا) قاد إيران بين 2011 و2019 في فترته الذهبية مع المنتخبات، قبل أن يدرّب كولومبيا ومصر في السنوات التالية.

وتخوض إيران مباراة ودية أمام أوروجواي في النمسا يوم 23 سبتمبر الجاري، ثم تواجه السنغال يوم 27 سبتمبر في ودية أخرى ولكن على أرض سلوفاكيا.

وتتواجد إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 رفقة إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.