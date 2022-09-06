كيروش يطير إلى طهران لتولي تدريب إيران

يطير البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق إلى طهران خلال أيام من أجل الاتفاق على تدريب منتخب إيران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية هناك أن كيروش سيصل إلى طهران نهاية هذا الأسبوع لإتمام اتفاقه مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

ويسعى الاتحاد الإيراني لحسم ملف مدرب المنتخب قبل أيام من التوقف الدولي المقبل، حسب التقرير.

فيما أوضحت شبكة beIN sports أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم توصل بالفعل لاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة المنتخب الإيراني قبل 76 يوما من انطلاق كأس العالم.

ورحل كيروش عن تدريب مصر في إبريل الماضي بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

قبل أسابيع، دخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم بحسب موقع "جول بيزان" الإيراني في محادثات مباشرة مع كارلوس كيروش لتولي تدريب المنتخب الإيراني للمرة الثانية.

ومنذ رحيل كيروش عن تدريب إيران قاد البلجكي مارك فليموتس قيادة المنتخب المُلقب بـ "تيم ملي" لكنه رحل سريعا بسبب النتائج السلبية.

ويقود إيران حاليا الكرواتي دارجان سكوتشيتش بعدما قاد المنتخب منذ فبراير 2020 وساهم في التأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخهم والسادسة على التوالي.

اقتراب كيروش من تدريب إيران ينفي فكرة عودته للتدريب في مصر كما أشارت بعض التقارير.

وأوضح ضياء السيد المدرب العام السابق لـ منتخب مصر أنه لا يعرف سبب زيارة كارلوس كيروش المدير الفني السابق لـ منتخب مصر للقاهرة خلال الأيام المقبلة.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه على "تويتر": "عزيزي كيروش، أنا سعيد للغاية لأنك ستأتي قريبًا لمصر كما أخبرتني، سيتم الترحيب بك هنا دائمًا. تحياتي".

وقال ضياء السيد لـ FilGoal.com: "أتواصل مع كيروش وأخبرني أنه سيأتي لمصر قريبا كصديق له وهو ما أسعدني كثيرا".

وأضاف "أوضحت لكيروش أنه مرحب به في أي وقت بمصر".

وأتم " استأذنت منه أن أكتب عبر حسابي عن زيارته ووافق وأكد أنه لا توجد مشكلة ".

يذكر أن كيروش خسر فرصة الفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لصالح السنغالي أليو سيسيه مدرب السنغال.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

بعدها، تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع إيهاب جلال ليبدأ مهمته مع المنتخب في 31 مايو، قبل أن تتم إقالته والتعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا قبل أسابيع.

وبعد أيام من تعيين إيهاب جلال، بدأ الاتحاد المصري مفاوضاته لعودة كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.

وعلم FilGoal.com وقتها (15 يونيو) أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق.

الاتحاد المصري أعلن في اليوم التالي (16 يوليو) رحيل إيهاب جلالوسط قرارات بتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة بجانب خبير تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة بعدها (21 يونيو) لـFilGoal.com مستجدات التفاوض قائلا: "كيروش أجل الرد على عرض اتحاد كرة القدم لتدريب منتخب مصر وذلك بعد جلسة المفاوضات".

ونفى اتحاد الكرة الشائعات التي تحدثت عن طلب البرتغالي كارلوس كيروش 200 ألف دولار شهريا للعودة لتدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ما تردد عن طلب كارلوس كيروش لـ200 ألف دولار كراتب شهري لتدريب منتخب مصر غير صحيح".

عودة إيرانية

ودرب كيروش إيران بين عامي 2011 – 2019 وقادهم خلال 97 مباراة حقق الفوز في 60 لقاء وتعادل في 24 وخسر 13 بجميع المسابقات وقادهم في كأس العالم 2014 و2018.

ورحل كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران، بعد دقائق من الخسارة 3-0 أمام اليابان في نصف نهائي كأس آسيا 2019 لينهي مسيرة استمرت 8 سنوات.

المنتخب الإيراني حجز مقعدا في كأس العالم 2022 بقطر وسيلعب ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إنجلترا وأمريكا وويلز.

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