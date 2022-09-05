تليجراف: نيوكاسل يقدم شكوى رسمية بسبب قرارات تقنية الفيديو

قدم نادي نيوكاسل يونايتد شكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب قرار حكم الفيديو بإلغاء هدف الفوز أمام كريستال بالاس.

المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، شهدت هدف عكسي من جانب تريك ميتشل لاعب كريستال بالاس لكن ألغي بداعي وجود خطأ.

وذكرت صحيفة "تيلجراف" الإنجليزية أن نيوكاسل غاضب جدًا من قرارت حكام الفيديو في أكثر مباراة خلال الموسم الحالي وقدموا شكوى رسمية مكتوبة للحصول على تفسي.

ونددت أماندا ستافيلي، الشريكة في ملكية نيوكاسل بقرارت حكم الفيديو، إذ قالت لـ "Tyneside Life": "أمضيت ليلة بلا نوم، كان يجب أن نفوز، لم أحب قرار الحكم، ومن الواضح أننا نتعامل مع شيء يتكرر في المباريات".

وأضافت "أتعامل مع الأمر الآن وأتحدث للمسؤولين بشأن ذلك، وأحاول الحصول على شيء يبرر كل هذا".

وحازت واقعة أخرى في مباراة تشيلسي وويست هام يونايتد التي انتهت بفوز البلوز 2-1 على جدل تحكيمي بسبب الهدف الثاني.

ليخرج مسؤولو المباريات للمحترفين "PGMOL" ويقروا بالشكاوي التي تقدمت بخصوص قرارات الـ VAR مؤخرا.

ونشر"PGMOL" بيانا بخوص ذلك، جاء كالآتي: "سوف نتعاون بشكل كامل مع الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبهم مراجعة هاتين الحادثتين المعينين نيوكاسل أمام كريستال بالاس بالإضافة إلى تشيلسي ضد ويست هام، كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي".

وحصد نيوكاسل يونايتد 7 نقاط من 7 مباريات خاضهم في الدوري الإنجليزي، تعادل في أربع وخسر مباراة وفاز في آخرى.

فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ15 برصيد 6 نقاط بعد 3 تعادلات وهزمتين وفوز وحيد.