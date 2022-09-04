مدير المنتخب: تواصلنا مع بعض المصريين في الخارج.. وهذا موعد انضمام المحترفين

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

محمد خالد غرابة - المدير الإداري لمنتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير المنتخب المصري أنه تم التواصل مع أكثر من لاعب في الخارج يحملون الجنسية المصرية للانضمام للمعسكر، موضحا موعد انمضما المحترفين.

وأعلن روي فيتوريا قائمة المحترفين المتواجدين في معسكر سبتمبر المقبل، وهو الأول له مع منتخب مصر.

وقال محمد غرابة مدير المنتخب في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد في تويتر: "هناك عدد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية المصرية في الخارج على رادار الجهاز الفني للمنتخب".

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وأضاف "تم التواصل مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية، حالت بعض الظروف من جانبهم لعدم التواجد في المعسكر الحالي".

وتابع "سنتواصل معهم مجددا، ومن الممكن استدعائهم خلال المعسكرات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الفني".

وواصل "المحترفون سينضمون للمعسكر بداية من 19 سبتمبر".

وأتم "سيتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 17 سبتمبر بعد مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين في معسكر سبتمبر المقبل.

وتلتقي مصر مع النيجر يوم 23 سبتمبر، قبل أن تواجه ليبريا يوم 27 سبتمبر.

وكان فيتوريا قد أعلن منذ عدة أيام عن قائمة اللاعبين المحليين التي شهدت تواجد 24 لاعبًا.

منتخب مصر روي فيتوريا
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