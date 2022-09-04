قائمة المحترفين لمنتخب مصر – حضور صلاح وعودة طارق حامد ومرسي

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 20:02

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

طارق حامد - مصر - بوتسوانا

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة المحترفين المقرر انضمامها لمعسكر الفراعنة في توقف شهر سبتمبر الجاري.

وضم فيتوريا 8 لاعبين محترفين، هُم:

  • محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)
  • محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)
  • أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)
  • عمر مرموش (فولفسبورج الألماني)
  • مصطفى محمد (نانت الفرنسي)
  • طارق حامد (الاتحاد السعودي)
  • أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)
  • سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي)

وبذلك يعود طارق حامد للمنتخب بعد غيابه منذ مواجهة ليبيا في أكتوبر 2021.

كما يعود سام مرسي الذي لم يخض أي مباراة دولية منذ أكتوبر 2018.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين في معسكر سبتمبر المقبل.

وتلتقي مصر مع النيجر يوم 23 سبتمبر، قبل أن تواجه ليبريا يوم 27 سبتمبر.

وكان فيتوريا قد أعلن منذ عدة أيام عن قائمة اللاعبين المحليين التي شهدت تواجد 24 لاعبًا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 17 سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وشهدت قائمة المنتخب غياب لاعبي الزمالك بسبب خوضهم مباراتي الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا ضد إيليكت التشادي في الشهر المقبل.

وشهدت القائمة استدعاء عدة لاعبين لأول مرة وهم: كريم فؤاد ظهير الأهلي وأحمد عادل "ميسي" جناح الاتحاد وكذلك مروان عطية لاعب وسط الاتحاد وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي ومحمود حماده لاعب وسط فاركو وإسلام عيسى جناح بيراميدز وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد شريف مهاجم فاركو.

ويعود أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لأول مرة بعد غياب منذ 2019 عندما شارك ضد تنزانيا وديا.

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي).

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو).

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