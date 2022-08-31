قائمة فيتوريا الأولى - كريم فؤاد ومروان عطية ضمن 24 لاعبا محليا لـ منتخب مصر.. وغياب لاعبي الزمالك

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته الأولى والتي تضم المحليين فقط والتي ستنضم للمعسكر المقرر انطلاقه من 13 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وسيتم إعلان أسماء المحترفين يوم 4 سبتمبر المقبل، والقائمة بشكل نهائي يوم 17 سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأعلن فيتوريا أسماء لاعبي منتخب مصر عن طريق "تطبيق واتس أب" كما ظهر في الفيديو الذي نشره حساب اتحاد الكرة.

وشهدت قائمة المنتخب غياب لاعبي الزمالك بسبب خوضهم مباراتي الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا ضد إيليكت التشادي في الشهر المقبل.

وشهدت القائمة استدعاء عدة لاعبين لأول مرة وهم: كريم فؤاد ظهير الأهلي وأحمد عادل "ميسي" جناح الاتحاد وكذلك مروان عطية لاعب وسط الاتحاد وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي ومحمود حماده لاعب وسط فاركو وإسلام عيسى جناح بيراميدز وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد شريف مهاجم فاركو.

ويعود أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لأول مرة بعد غياب منذ 2019 عندما شارك ضد تنزانيا وديا.

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي).

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو).

وسيعقد فيتوريا مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل المعسكر الأول تحت قيادته.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على مواجهة النيجر وليبريا".

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل استغلالا لفترة التوقف الدولي.