كونتي: الفوز أهم من تسجيل سون.. ولذلك يجب إنهاء المباريات

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر سعادته بالفوز على فولام بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال كونتي في تصريحاته لقناة بي تي سبورت: "اليوم لعبنا مباراة جيدة للغاية. في مثل هذا النوع من المباريات يجب أن تكون حاسما وأن تنهي المباراة لأننا رأينا ماذا يمكن أن يحدث إذا تركناها مفتوحة وسجل الخصم وازداد القلق".

وأضاف "أنا سعيد بالأداء. رأينا بعض الأشياء الإيجابية. الآن يجب أن نتعافى ونستعد لدوري أبطال أوروبا".

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وأوضح "أعتقد أننا كنا نستحق أكثر من النتيجة النهائية بالنظر للفرص التي خلقناها ولكن في الوقت ذاته أهنئ فولام لأنه أظهر أنه فريق جيد".

وعن ظهور ريتشارليسون بصفة أساسية والذي سجل هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل قال: "لم يكن سيئا. نحن نتحدث عن لاعب آخر أتى لفريقنا بسرعة ويمكنه اللعب في مراكز الهجوم الثلاثة. إنه خيار جيد لنا".

وعن ابتعاد سون هيونج مين عن التسجيل قال كونتي: "يجب أن يكون هادئا لأن الأداء اليوم كان جيدا. الأهم هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

ورفع توتنام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر الذي سيلاقي مانشستر يونايتد غدا -الأحد- في قمة منافسات الجولة.

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