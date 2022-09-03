تشيلويل: كان يجب أن أتحلى بالصبر.. وإلغاء هدف كورنيه قرار صحيح

أبدى بن تشيلويل ظهير تشيلسي سعادته بالفوز على وست هام يونايتد 2-1 في الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي.

وشارك تشيلويل بديلا ليسجل الهدف الأول ويصنع هدف الفوز الذي سجله كاي هافيرتز.

وقال تشيلويل في تصريحاته لسكاي سبورتس: "آخر 20 أو 30 دقيقة كانت مليئة بالعواطف المختلفة. أنا سعيد للغاية بالحصول على الفوز".

وأضاف "كان يجب أن أتحلى بالصبر وأن أحرص على التدرب بأقصى قدر ممكن لأعود وأصبح مؤثرا".

وعن هدف ماكسويل كورنيه الذي تم إلغاؤه في قرار أثار الجدل قال تشيلويل: "ذهبت للنظر إلى شاشة تقنية الفيديو ومن وجهة نظري كانت المخالفة صحيحة".

واختتم "نحن نضع أنفسنا في هذه المواقف ويجب أن نخرج منها. الحظ حالفنا فيما خرجنا به اليوم".

وشهدت المباراة الكثير من الإثارة في نهايتها، حيث حل ماكسويل كورنيه في الدقيقة 86 بدلا من فورنالس، ليسدد في القائم فور نزوله في الدقيقة 87 والنتيجة لا تزال 1-1.

وفي الدقيقة 89 تقدم هافيرتز لتشيلسي بعد عرضية من تشيلويل، قبل أن يتعادل كورنيه سريعا في الدقيقة 90 من متابعة.

ولكن، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ووجد مخالفة لصالح حارس البلوز إدوارد ميندي، ليقرر إلغاء الهدف.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.