توخيل: من الصعب التسجيل في وست هام.. ولن أعلق على الهدف الملغي

يرى توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي أن فوز فريقه على وست هام جاء بصعوبة نظرا لأن الهامرز يدافع بقوة عن مرماه.

وفاز تشيلسي على وست هام بهدفين لهدف، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال توخيل عقب المباراة عبر بي بي سي: "من الصعب للغاية التسجيل ضد وست هام، فهم يدافعون بعمق وبأجسادهم أيضا عن المرمى، والمباراة أصبحت أكثر تعقيدا بالهدف الذي سكن مرمانا".

وأضاف "بذلنا جهدا كبيرا للعودة ويرجع الفضل إلى اللاعبين ومقاعد البدلاء، وأنا ممتن للجميع".

وبسؤاله عن هدف وست هام الملغي رد قائلا: "الهدف جاء من خطأ واضح ضد ميندي وكنت أشك في ذلك من البداية، ولكني لن أعلق لأن في المرة الأخيرة التي تعرضت لعقوبات ضخمة بعدما أفصحت عن رأيي".

وشدد "لم يكن من السهل الحفاظ على التقدم، وكان من الصعب الهجوم بشكل سهل وخلق فرص للتسجيل ضد وست هام، لا أحد يلعب ضدهم مباراة مفتوحة وقوية".

وأتم تصريحاته "نسير الآن خطوة بخطوة، وسنحاول استخدام الفوز للحصول على دفعة في الفترة المقبلة".

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية.