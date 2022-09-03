قائم وهدفان ألغي أحدهما.. تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام يونايتد

تغلب تشيلسي على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ذات دقائق أخيرة مثيرة للغاية، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز.

سادت المباراة حالة من الإغلاق وندرة الفرص في شوطها الأول، حيث حاول ماتيو كوفاسيتش بتسديدة جاورت مرمى وست هام في الدقيقة 32.

الرد أتى من بابلو فورنالس لاعب وست هام، لتمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 62 أتى الهدف الأول لصالح وست هام من متابعة أسكنها ميكايل أنطونيو في الشباك.

وتغير مجرى المباراة بنزول كاي هافيرتز وبن تشيلويل بدلا من كوفاسيتش ومارك كوكوريا في صفوف تشيلسي في الدقيقة 72.

تشيلويل سجل بنفسه هدف التعادل في الدقيقة 76، بعد طولية تسلمها بالرأس وإنهاء رائع بين قدمي الحارس لوكاس فابيانسكي.

على الناحية الأخرى حل ماكسويل كورنيه في الدقيقة 86 بدلا من فورنالس، ليسدد في القائم فور نزوله في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 89 تقدم هافيرتز لتشيلسي بعد عرضية من تشيلويل، قبل أن يتعادل كورنيه سريعا في الدقيقة 90 من متابعة.

ولكن، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ووجد مخالفة لصالح حارس البلوز إدوارد ميندي، ليقرر إلغاء الهدف.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

في الجولة ذاتها تغلب بورنموث على مضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في عودة كبرى، بعد تقدم نوتنجهام بهدفين في البداية.

تقدم صاحب الأرض بواسطة شيخو كوياتي في الدقيقة 33، ثم أضاف برينان جونسون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2.

بدأت العودة في الدقيقة 51 بهدف فيليب بيلينج من صناعة لويس كوك.

وفي الدقيقة 63 أضاف دومينيك سولانكي هدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من لويد كيلي.

وأخيرا صنع سولانكي هدف الفوز الذي سجله جايدون أنتوني في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما يقبع نوتنجهام فورست في المركز الثامن عشر بـ 4 نقاط.