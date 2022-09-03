تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين يعود والفاينكج يقود الهجوم أمام أستون فيلا

عاد كيفن دي بروين للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

الوسط: إيكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا - إيرلنج هالاند - فيل فودين

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.

بينما يحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.