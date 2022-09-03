تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين يعود والفاينكج يقود الهجوم أمام أستون فيلا
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:31
كتب : FilGoal
عاد كيفن دي بروين للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حارس المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو
الوسط: إيكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين
الهجوم: بيرناردو سيلفا - إيرلنج هالاند - فيل فودين
ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.
بينما يحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.
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