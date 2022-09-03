تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين يعود والفاينكج يقود الهجوم أمام أستون فيلا

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

عاد كيفن دي بروين للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حارس المرمى: إيدرسون

أخبار متعلقة
كاد يخطف فوزا قاتلا.. ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون القائم وبيكفورد أبطال الدربي.. إيفرتون وليفربول يتعادلان ميلان يُجبر على استبعاد 6 لاعبين من قائمة مجموعات دوري أبطال أوروبا مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام كولن

الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

الوسط: إيكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا - إيرلنج هالاند - فيل فودين

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.

بينما يحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هالاند يبتعد عن الجميع.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 جوندوجان لم ينقذهم اليوم.. سيتي يهدر نقطتين بالتعادل أمام أستون فيلا كونتي: الفوز أهم من تسجيل سون.. ولذلك يجب إنهاء المباريات تشيلويل: كان يجب أن أتحلى بالصبر.. وإلغاء هدف كورنيه قرار صحيح مويس عن هدف وست هام الملغي أمام تشيلسي: قرار فاضح وفاسد توخيل: من الصعب التسجيل في وست هام.. ولن أعلق على الهدف الملغي انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) - (1) مانشستر سيتي قائم وهدفان ألغي أحدهما.. تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام يونايتد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - إشبيلية (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة 12 دقيقة | الدوري الإسباني
هالاند يبتعد عن الجميع.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل كأس لوسيل 14 دقيقة | الكرة المصرية
خدعة جريزمان مستمرة.. أتلتيكو مدريد يفقد سلسلة أوبلاك ونقطتين أمام سوسيداد 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الفرنسي - نانت ضد باريس سان جيرمان.. مصطفى محمد أساسي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوندوجان لم ينقذهم اليوم.. سيتي يهدر نقطتين بالتعادل أمام أستون فيلا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد ميسي ومبابي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
لياو المئوي يقود ميلان لإنهاء اللعنة في الدربي أمام إنتر 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد