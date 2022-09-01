ليساندرو مارتينيز يتوج بجائزة لاعب شهر أغسطس في يونايتد

توج ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أغسطس.

حصل لاعب الشياطين الحمر الجديد على جائزة رجل المباراة مرتين متتاليتين أمام ليفربول وساوثامبتون، وانتصر يونايتد في كلا المباراتين.

وأوضح موقع يونايتد أن اللاعب الأرجنتيني نافس على الجائزة الأولى في الموسم الجديد مع زملائه المدافعين رافائيل فاران وتايريل مالاسيا، حسمها بنسبة 84٪؜ من أصوات الجماهير.

فيما حصل مالاسيا على 10٪ من الأصوات، وحصد فاران 6٪.

ولعب مارتينيز دورا حاسما في حصد يونايتد 3 نقاط أمام ليفربول وأيضًا خلال مواجهة القديسين.

كما ساعد لاعب أياكس السابق في خروج يونايتد لأول مرة بشباك نظيفة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي منذ ديسمبر الماضي، وذلك أمام ساوثامبتون.

وأصبح مارتينيز أول مدافع يفوز بجائزة أفضل لاعب في يونايتد منذ أن حصل عليها لوك شاو مرتين على التوالي، في فبراير ومارس 2021.

وهي المرة الأولى التي يحصل فيها لاعب جديد على الجائزة في شهره الأول مع النادي منذ دانييل جيمس في أغسطس 2019.

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