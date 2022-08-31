"من رحم المعاناة يولد الأبطال".. نجوم ضربهم السرطان قبل بروكس فعادوا أقوى

"أنا حي مرة أخرى.. حي أكثر من أي وقت مضى في حياتي"هكذا علق الأرجنتيني جوناس جوتيريز بعدما عاد من الإصابة بورم في الخصية إلى بطل ينقذ فريقه نيوكاسل في عام 2015 من الهبوط.

شكلت عودة ديفيد بروكس لاعب بورنموث للملاعب بعد الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية مفاجأة سعيدة لجماهير فريقه، ليعيد للأذهان ما حدث مع نجوم سابقين أبرزهم جوتيريز.

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بروكس البالغ من العمر 25 عاما سيعود للمشاركة في المباريات يوم الأربعاء بعد عشرة أشهر من الغياب بسبب المرض (التفاصيل).

لاعب بورنموث ليس اللاعب الأول الذي يهاجمه السرطان أثناء مسيرته بل هناك من تغلب عليه وعاد أقوى وقد تكون أسماؤهم مفاجأة للبعض.

جوناس جوتيريز

"قالوها لي وكأنها كلمة عادية.. يبدو أن هناك ورم سرطاني في الخصية".

في سبتمبر 2014 كان الأرجنتيني جوناس جوتيريز مجرد رجل محطم. لاعب كرة يقترب من أن يكون معتزل، يقاتل من أجل حياته وليس من أجل استخلاص الكرة من المهاجمين.

"إنها أصعب مباراة علي أن أخوضها في حياتي.. بدأت جلسات العلاج الكيماوي التي أسقطت شعري وأصابتني بالمزيد من الصدمات".

ويوم 4 مارس 2015 عاد جوناس جوتيريز إلى أرض الملعب وشارك بديلاً أمام مانشستر يونايتد وسط تصفيق وهتاف عشرات الآلاف في ملعب سان جيمس بارك.

نيوكاسل كان يعاني في الدوري. ودخل اليوم الأخير وهو بحاجة للفوز على وست هام حتى يتفادى الهبوط للدرجة الثانية.

55 دقيقة تمر والتعادل السلبي يسود.. يظهر جوناس جوتيريز.. يمرر كرة عرضية يقفز لها موسى سيسوكو ويسجل الهدف الأول.

لكن الحكاية لم تكتمل إلا بالمزيد من القوة والعزيمة. يمر جوتيريز ويسدد كرة قوية تسكن الشباك وتضمن لنيوكاسل البقاء في الدوري.

جوتيريز واصل مسيرته الطويلة بالملاعب حتى يناير 2021 واعتزل بقميص نادي ألماجرو الأرجنتيني.

أبيدال

بدأ الظهير الأيسر الفرنسي، إريك أبيدال مسيرته مع برشلونة منذ انضمامه عام 2007 بشكل مميز ولكنه عانى من ظروف صحية عطلت انطلاقته القوية مع النادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة في عام 2011 اكتشاف إصابة أبيدال بورم في الكبد خضع على إثره إلى عملية جراحية.

أبيدال عاد سريعا ولعب نهائي دوري أبطا أوروبا في مايو 2011 ورفع الكأس عقب الفوز على مانشستر يونايتد 3-1.

وخضع أبيدال إلى عملية جراحية جديدة في أبريل 2012 وقضى عاما بعيد عن كرة القدم والرياضة بشكل عام.

النجم الفرنسي واصل مسيرته رغم رحيله عن برشلونة في 2013 وعاد إلى ناديه موناكو ولعب موسمين قبل أن يخوض تجربته الأخيرة مع أولمبياكوس اليوناني في 2015.

أرين روبن

بعد فترة قصيرة من وصوله إلى تشيلسي عام 2004 عاني الجناح الهولندي، أرين روبن من آلام وصفها بالرهيبة والفظيعة في خصيته اليسرى واقترح الجهاز الطبي خضوعه لعملية جراحية.

روبن عاد وساهم في الموسم ذاته 2004-2005 في تتويج تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي إذ شارك في 18 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

إصابة روبن في سن الـ20 عاما لم تمنعه من مواصة مسيرة ذهبية مع أندية تشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونيخ حتى قرر الاعتزال حيث بدأ بقميص جرونيجين الهولندي وفي عمر الـ37 عاما.

روبن يملك أيضا 96 مباراة دولية رفقة منتخب هولندا منذ عام 2003 وحتى 2017، وكان فردا في قائمة الطواحين الذين حققوا المركز الثاني في نهائيات كأس العالم 2010 بعد الخسارة في النهائي أمام إسبانيا.

خوسيه مولينا

أصيب اللاعب الإسباني السابق، خوسيه مولينا في عام 2001 بورم في خصيته وخضع لعمليه جراحية.

مولينا تعافى من المرض ولكنه تعرض للإصابة ذاتها من جديد بعد عام واحد من تعافيه.

خوسيه مولينا استمر في الملاعب 6 سنوات بعد إصابته بورم الخصية حتى اعتزل بقميص ليفانتي في عام 2007.

مولينا سبق له اللعب لأندية أتليتكو مدريد وفياريال وألباستي وديبورتيفو لاكورونيا.