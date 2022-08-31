لاعب بورنموث يعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من السرطان

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

ديفيد بروكس بورنموث

سيخوض ديفيد بروكس لاعب بورنموث أول مباراة له عقب الشفاء من مرض السرطان يوم الأربعاء.

في أكتوبر 2021 تم الكشف عن إصابة بروكس بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلته الثانية، قبل أن يعلن اللاعب الشفاء من المرض في مايو الماضي.

وأفاد نادي بورنموث أن بروكس سيلعب أول مباراة له بعد الشفاء من السرطان يوم الأربعاء، حين يشارك في مباراة الفريق الرديف ضد رديف برينتفورد.

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بروكس لعب 9 مباريات مع بورنموث الموسم الماضي قبل اكتشاف إصابته بالسرطان.

وقال بروكس في أكتوبر الماضي عبر حساباته الشخصية في وسائل التواصل الإجتماعي: "من الصعب كتابة هذا، لقد تعرضت للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلته الثانية".

وأضاف "سأبدأ العلاج الأسبوع المقبل، على الرغم من أن هذا صدمة لي ولعائلتي ولكنني متفائل، واثق من أنني سأتعافى في أقرب وقت وأعود للعب في أقرب وقت ممكن".

ويلعب بروكس في بورنموث منذ عام 2019، سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين في 91 مباراة.

تواجد بروكس مع منتخب ويلز في اليورو الأخير وشارك كبديل في ثلاث مباريات.

ديفيد بروكس بورنموث
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