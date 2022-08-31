بتحية مؤثرة.. هالير يتسلّم جائزة هداف الدوري الهولندي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

سباستيان هالير

تلقى الإيفواري سيباستيان هالير تحية مؤثرة أثناء تسلم جائزة هداف الدوري الهولندي عن موسم 2021-2022.

سيباستيان هالر

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وشُخص هالير مؤخرا بورم خبيث في الخصية، عقب أسابيع من انتقاله لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وحصد هالير جائزة ويلي فان دير كويلين في حفل أقيم لتوزيع جوائز الأفضل عن الدوري الهولندي الموسم الماضي أمام أنظار زوجته المتواجدة لدعمه.

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وقال هالير في تصريحات لـ ESPN: "وقعت مع دورتموند وكان كل شيء على ما يرام، بعد أيام شعرت بشيء غير مريح في معدتي، ذهبت للفحص ومن هناك عرفت".

وأضاف "كنت محظوظا لأنني قمت بإجراء تحاليل بشكل سريع وعرفت على الفوز لبدء مرحلة علاجي".

وتابع "أول ما دار في عقلي حينها أنني هنا منذ 10 أيام ولا يمكنني حتى اللعب للنادي، لكن أنت تعرف لا يمكنك القيام بشيء حيال ذلك".

وواصل "الآن أشعر أنني أفضل بعدما عدت إلى المنزل، قد عشت أياما صعبة لا يمكنك التحرك أو فعل أي شيء، أنت فقط على سريرك وتقفد لياقتك وعضلاتك".

وأتم "منحني الكثير من الناس الثقة لأستمر في ذلك. أريد أن أقول للجميع أنني أشعر أنني بحالة جيدة".

وكان الإيفواري أنهى الموسم الماضي هدافا للمسابقة برصيد 21 هدفا بقميص أياكس ورحل في الصيف الجاري صوب بوروسيا دورتموند الألماني.

سيباستيان هالير بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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