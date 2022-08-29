كونتي: إذا بحثت عن زوج لابنتي أتمنى أن يكون مثل سون

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

سون يحتفل مع الجمهور بعد فوز كوريا الجنوبية على مصر

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام بنجم فريقه سون هيونج مين، مؤكدا على أن اللاعب الكوري الجنوبي من الأشخاص الجيدين.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة وست هام: "إذا كان علي أن أجد زوجا لابنتي، أود أن يكون شخصا مثل سون".

وأضاف "سون لاعب عاقل حقا، وهو ناضج وجيد جدا".

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وأكمل "في بعض الأحيان يكون الأمر جيدا، ولكن في الوقت ذاته هو عاقل جدا لدرجة أنه في هذه اللحظة يعاني كثيرا لأنه لا يسجل الأهداف".

ولم يستطع النجم الكوري من تسجيل أي أهداف خلال أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

ويستعد توتنام لمواجهة وست هام في الجولة الخامسة من الدوري، مساء الأربعاء المقبل.

سون البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف توتنام في 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وفاز توتنام في 3 مباريات وتعادل مرة خلال أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

سون هيونج مين توتنام الدوري الإنجليزي أنطونيو كونتي
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