قائمة الأهلي - غياب وليد سليمان أمام سيراميكا في ختام الدوري

غاب وليد سليمان نجم الأهلي عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

واستمر غياب وليد سليمان عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب للاعب أن سليمان يعاني من آلام في الرقبة ستجعل فرصه قليلة في المشاركة باللقاء. (اقرأ التفاصيل)

كما عاد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إلى قائمة فريقه بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أحمد شرقية – محمد خليفة نصير – محمد أشرف

الوسط: محمد محمود – رأفت خليل – أحمد عبد القادر – أحمد سيد عبد النبي – محمد فخري – لويس ميكيسوني – زياد طارق – محمد حمدي – ميدو نبيل

الهجوم: أحمد سيد غريب – علي عمرو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.