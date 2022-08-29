قائمة الأهلي - غياب وليد سليمان أمام سيراميكا في ختام الدوري

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 19:23

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان يحتفل بهدفه في إيسترن كومباني

غاب وليد سليمان نجم الأهلي عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

واستمر غياب وليد سليمان عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من تاو لـ في الجول: الأهلي لم يرد على عرض لوهافر.. نريد حسم موقفنا كرة طائرة – الأهلي يتعاقد مع ديانا رييس لاعبة منتخب بورتوريكو هندريك: رحيلي عن الأهلي كان لأسباب غير كروية.. وإذا تحدثت ستحدث أزمات

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب للاعب أن سليمان يعاني من آلام في الرقبة ستجعل فرصه قليلة في المشاركة باللقاء. (اقرأ التفاصيل)

كما عاد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إلى قائمة فريقه بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أحمد شرقية – محمد خليفة نصير – محمد أشرف

الوسط: محمد محمود – رأفت خليل – أحمد عبد القادر – أحمد سيد عبد النبي – محمد فخري – لويس ميكيسوني – زياد طارق – محمد حمدي – ميدو نبيل

الهجوم: أحمد سيد غريب – علي عمرو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.

وليد سليمان الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
عامر حسين يكشف لـ في الجول مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر مصدر من فاركو لـ في الجول: لا نية للتخلي عن أي لاعب حال تأكد الإيقاف الظهور الأخير في الدوري الممتاز.. مصر للمقاصة يسقط بهدف أمام فيوتشر 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي كامل أبو علي رئيسا للمصري حتى 2026 صراع البقاء - مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.. القنوات الناقلة والمعلقين قائمة بيراميدز - ظهور العديد من الشباب أمام الجونة قائمة كاملة من الشباب لـ الزمالك أمام إيسترن كومباني في ختام الدوري
أخر الأخبار
الماتادور أصبح خفاشا.. كافاني إلى فالنسيا 3 دقيقة | ميركاتو
كونتي: إذا بحثت عن زوج لإبنتي أتمنى أن يكون مثل سون 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين يكشف لـ في الجول مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر 18 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من فاركو لـ في الجول: لا نية للتخلي عن أي لاعب حال تأكد الإيقاف 24 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يرفض عرضي ثنائي الدوري الإنجليزي من أجل بيساكا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الظهور الأخير في الدوري الممتاز.. مصر للمقاصة يسقط بهدف أمام فيوتشر 33 دقيقة | الكرة المصرية
20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي 35 دقيقة | الكرة المصرية
كامل أبو علي رئيسا للمصري حتى 2026 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث