في الجول يكشف – سببان يقللان من فرص وليد سليمان في الظهور أمام سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 13:11

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان يحتفل بهدفه في إيسترن كومباني

انخفضت فرص وليد سليمان في تسجيل ظهور رسمي أخير بقميص الأهلي قبل اعتزاله ممارسة كرة القدم.

الأهلي يختتم مبارياته في الدوري المصري مساء الثلاثاء بمواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة 34 للمسابقة.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب للاعب أن سليمان يعاني من آلام في الرقبة ستجعل فرصه قليلة في المشاركة باللقاء.

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كما أوضح المصدر أنه من المستبعد إقامة مراسم تكريمية أو احتفالية باللاعب على هامش المباراة.

ويُفضل الجميع داخل الأهلي تأجيل تلك الخطوة لوقتٍ لاحق يكون فيه النادي أكثر استقرارًا ويعيش ظروفًا أفضل.

سليمان (37 عامًا) أعلن في وقتٍ سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي وكرة القدم.

ولم يشارك سليمان مع الأهلي منذ ظهوره لمدة 45 دقيقة في مواجهة فاركو يوم 3 أغسطس الجاري.

وغاب بعدها عن مباريات الفريق أمام الاتحاد والمصري وإيسترن كومباني والإسماعيلي وإنبي وطلائع الجيش.

وتواجد سليمان ضمن مجموعة اللاعبين الذين قرر الأهلي عدم التعويل عليهم لمنحهم راحة لنهاية الموسم في ظل الرغبة بإعطاء فرصة للاعبين الشبان والعائدين من إصابات طويلة.

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هي الفرصة الأخيرة لـ سليمان ليسجل ظهورًا رسميًا أخيرًا مع الأهلي، لكن يبدو أن مشاركته أمام فاركو ستسجل بصفتها الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وخاض سليمان هذا الموسم 15 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

وفاز اللاعب مع الأهلي بكل الألقاب الممكنة، وحصد دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات، بالإضافة إلى الدوري المصري 6 مرات، وبرونزية مونديال الأندية 2021، وكأس الكونفدرالية 2014، وكأس مصر مرتين وكأس السوبر 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

ويتواجد سليمان في صفوف الأهلي منذ انتقاله إليه قادمًا من إنبي عام 2011.

وسبق لـ سليمان التألق بقميص بتروجت، وخاض فترة إعارة في صفوف الأهلي السعودي.

ويمتلك سليمان 26 مباراة دولية سجل خلالها هدفا وحيدا، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

وفقد الأهلي حظوظه في التواجد ضمن المركزين الأول والثاني لأول مرة منذ 3 عقود.

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