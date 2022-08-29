بعد أزمة فاركو.. إيقاف القيد عن 4 أندية مصرية في أقل من 3 سنوات

أصبح نادي فاركو رابع الأندية المصرية الذي تعرضت للإيقاف من القيد خلال فترات الانتقالات، وذلك خلال أقل من 3 سنوات.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية، استئناف اللاعب السوداني سيف تيري ونادي فاركو، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني. (طالع التفاصيل)

ويعد نادي فاركو هو رابعة الأندية المصرية التي تعرضت للإيقاف من القيد في الفترة الأخيرة.

ويستعرض معكم FilGoal.com الأندية المصرية التي تعرض لإيقاف القيد.

المصري

تعرض النادي المصري للإيقاف من القيد لمدة فترتين انتقالات في عام 2020، وذلك بسبب أزمة اللاعب شيخ موكورو مع ناديه الأسبق هلال الأبيض السوداني.

وذلك بسبب رحيل موكورو عن ناديه السوداني دون إذن وانضمامه للمصري رغم أن عقده لم ينتهي.

وتقدم المصري وقتها بتظلم على القرار في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعد الصلح بين النادي المصري والسوداني تم رفع الإيقاف عن المصري بعدما تم إيقافه من القيد لفترة انتقالات واحدة.

الزمالك

الأزمة الشهيرة التي تعرض لها الأبيض بمنعه من القيد لمدة فترتين انتقالات.

وبالفعل تم توقيع العقوبة على الزمالك ولم يستطع النادي الأبيض قيد أي لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة والشتوية أيضا.

وذلك على خلفية التوقيع مع اللاعب حسام أشرف الذي رحل عن الأبيض ووقع عقدا مع أحد أكاديميات كرة القدم في الكاميرون.

الإسماعيلي

كذلك تعرض الإسماعيلي أيضا للعقوبة بإيقاف القيد، وذلك على خلفية أزمة النادي مع اللاعب التونسي لسعد الجزيري.

وتلقى اتحاد كرة القدم المصري خطابا من المحكمة الرياضية الدولية يؤكد إيقاف الإسماعيلي عن القيد لحين سداد مستحقات اللاعب التونسي المتأخرة. (اقرأ التفاصيل)

ولا يزال الإسماعيلي مهددا بالإيقاف من القيد لأكثر من فترة انتقالات في حالة التأخر في سداد مستحقات اللاعب التونسي المتأخرة.