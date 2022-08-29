رُفض الطعن.. إيقاف فاركو عن القيد وسيف تيري عن المباريات وتوقيع غرامة ضخمة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 16:25

كتب : محمد عبد العظيم

سيف تيري - فاركو

رفضت محكمة التحكيم الرياضية، استئناف اللاعب السوداني سيف تيري، ونادي فاركو، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني.

كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ.

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وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

وأوضح نص الحكم الذي اطلع عليه FilGoal.com أن تيري جدد عقده مع المريخ في أبريل 2021 حتى يونيو 2024، قبل أن يخالف العقد ويوقّع لـ فاركو في سبتمبر 2021.

وصعّد المريخ الشكوى إلى لجنة فض المنازعات في فيفا، والتي أصدرت قرارها بدورها في فبراير 2022.

ليقرر فاركو وتيري التصعيد في المقابل والاستئناف أمام المحكمة الرياضية التي رفضت الطعن اليوم الإثنين، وبالتالي تدخل قرارات لجنة فض المنازعات حيذ التنفيذ.

وقررت المحكمة الرياضية إلزام نادي فاركو بتسديد 500 فرانك سويسري رسوم الإجراءات لنظيره المريخ، و500 فرانك سويسري أخرى يسددها سيف تيري.

ويلزم قرار لجنة فض المنازعات اللاعب بسداد الغرامة في ظرف شهر، وحال تأخيرها يتم تطبيق فائدة 5%.

تيري (28 عامًا) انضم إلى المريخ في 2018 قادمًا من الخرطوم، قبل أن يتحوّل لتمثيل فاركو مع صعوده للدوري الممتاز في 2021.

وسجل تيري 9 أهداف في 25 مباراة دولية مع منتخب السودان.

وأصيب تيري بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته في 3 مباريات فقط مع فاركو.

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