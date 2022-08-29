فيرديناند: مدافعون قلائل أوقفوا خطورة محمد صلاح.. ومالاسيا أحدهم

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام كريستال بالاس

يرى ريو فيرديناند مدافع إنجلترا السابق أن مجموعة قليلة ممن يلعبون في مركز الظهير الأيسر يمكنهم السيطرة على خطورة محمد صلاح، وشدد على أن تايرل مالاسيا مدافع مانشستر يونايتد الجديد أحدهم.

الثنائي صلاح ومالاسيا تواجه لأول مرة في قمة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي والتي انتهت بفوز يونايتد بهدفين مقابل هدف سجله الدولي المصري.

وقال فرديناند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مالاسيا يذكرني بباتريس إيفرا في كثير من النواحي. يتمتع ببنية رياضية، يبدو وكأنه فتى قوي".

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وأضاف "لا يوجد الكثير من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في كرة القدم الأوروبية أو العالمية في السنوات الأربع أو الخمس الماضية الذين خرجوا من المباراة وأبقوا محمد صلاح هادئا".

وأردف "نعم، لقد سجل صلاح هدفا قبل نهاية اللقاء ولكن في مجمل المباراة سيطر مالاسيا على خطورته".

وتابع مدافع يونايتد السابق "أعتقد أن صلاح خرج من الملعب وهو يعلم أنه كان أمام منافس قوي".

وأكمل "من حيث الالتحامات الجسدية، تفوق مالاسيا على صلاح. عندما كان صلاح يتخطاه في بعض لحظات المباراة، كان لديه السرعة للتغطية والعودة".

ومن جانبه كان تايرل سعيدا بكلمات فيرديناند، إذ قال لموقع ناديه: "إنها المرة الأولى التي أسمع فيها ذلك، لأنني لا أشاهد وسائل الإعلام".

وأتم الهولندي "إنها مجاملة كبيرة، يشرفني أن أحصل على هذا الإطراء من نجم بحجم فيرديناند".

مالاسيا البالغ من العمر 22 عاما نشأ في صفوف فينورد.

وانضم إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف قادما من فينورد.

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