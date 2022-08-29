ماني يعلق على إلغاء 5 أهداف من أصل 8 سجلها هذا الموسم

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 12:22

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

علق ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ على حظه العاثر من تقنية حكم الفيديو المساعد هذا الموسم.

ماني سجل 8 أهداف مع بايرن منذ بداية الموسم، لكن الـVAR ألغى 5 منها بسبب التسلل وأخطاء أخرى.

وقال ماني في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "ما زلت غير محظوظ مع تقنية حكم الفيديو المساعد".

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إلى ذلك، حضر النجم السنغالي جلسة التصوير التقليدية التي اعتاد عليها النادي مع أحد رعاته.

وظهر ماني ونصير مزراوي وهما لا يحملان الجعة مثل باقي الفريق.

قبل أيام، أرسل ماني مجموعة كبيرة من الهدايا إلى عمال ناديه السابق ليفربول، حسب جريدة بيلد.

ماني انضم إلى بايرن هذا الصيف قادما من ليفربول بعد 6 سنوات قضاها في أنفيلد.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ماني أرسل 150 طردا إلى موظفي نادي ليفربول، مثل عمال النظافة وحراس الأمن.

كل طرد منها به شوكولاتة وصورة كبيرة لساديو ماني وبطاقة شكر مكتوبة بخط يده.

وأنهى ماني البالغ من العمر 30 عاما رحلة امتدت لـ6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

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وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

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كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل بايرن صدارة الدوري الألماني بالمشاركة مع يونيون برلين برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل في أول 4 جولات.

ويصطدم الفريقان يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة على ملعب يونيون برلين.

ساديو ماني بايرن ميونيخ
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