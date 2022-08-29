مدرب نوتنجهام: ما فعله ريتشارلسون غير مقبول في فريقنا.. وكونتي يرد

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 10:51

كتب : FilGoal

ريتشارلسون - توتنام - نوتنجهام فورست

انتقد ستيف كوبر المدير الفني لـ نوتنجهام فورست، تصرف البرازيلي ريتشارلسون لاعب توتنام هوتسبير.

وكان توتنام متقدمًا بثنائية في نهاية المباراة ضد نوتنجهام مساء الأحد، عندما تلاعب ريتشارلسون بالكرة على الخط الجانبي للملعب، ليعاجله برينان جونسون بتدخُل قوي تلقى إنذارًا على إثره.

وصرّح كوبر بعد اللقاء: "لن أرغب في أن يفعل لاعبيني نفس الشيء الذي فعله ريتشارلسون".

وأضاف: "لكن لو كان ذلك مقبولًا في توتنام، فلا شأن لي به".

وأتم مدرب فورست: "لكن ذلك غير مقبول هنا، أؤكد لكم ذلك".

واختلف الإيطالي أنطونيو كونتي في الرأي مع كوبر، ودافع عن لاعبه ريتشارلسون.

وقال كونتي: "في تلك اللحظة كنت على مقاعد البدلاء أجهّز لإجراء تغيير جديد".

وتابع الإيطالي: "أعتقد أنه قام بالتلاعب بالكرة".

وأشار: "إنها مباراة واللاعب يكون تحت ضغط، أكرر أن الأمر طبيعي، لا أعتقد أن ريتشي أراد التقليل من احترام نوتنجهام فورست".

وشدد: "نوتنجهام فورست نادٍ كبير ويمتلك تاريخًا عظيمًا ونكن له كل الاحترام".

وأتم: "أنا متأكد أن ريتشي يشاركني الرأي في ذلك، لم يكن تقليل احترام لأي شخص، أؤكد لكم ذلك".

فيما عبر جيمي كاراجير أسطورة ليفربول ومحلل شبكة سكاي سبورتس، عن استيائه من تصرف ريتشارلسون.

وقال كاراجير: "إنه يستفز الناس! لا يمكنه فعل ذلك، ماذا يفعل؟؟".

وأتم: "إنه يستفز الناس هذا الفتى، لقد استفزني، ماذا كنتم تنتظرون من جونسون؟".

المهاجم البرازيلي صاحب الـ 25 عامًا، دخل كبديل أمام فورست قبل 16 دقيقة على نهاية اللقاء، ونجح في صناعة هدف قتل المباراة لزميله هاري كين.

وشارك ريتشارلسون في كل مباريات توتنام هوتسبير هذا الموسم كبديل، إذ يستمر السويدي ديان كولوسوفسكي في شغل المركز الأساسي في خيارات كونتي.

وانضم ريتشارلسون إلى توتنام قادمًا من إيفرتون مقابل 58 مليون يورو.

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