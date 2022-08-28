قائد يونايتد: هذه الروح القتالية يجب أن تستمر في كل المباريات

يؤمن برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بأن الروح القتالية التي أظهرها فريقه في المباراتين الأخيرتين بالدوري الإنجليزي يجب أن تستمر.

وفاز مانشستر يونايتد على ساوثامبتون بهدف دون رد سجله فيرنانديز في ملعب سانت ماري في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هذه الروح القتالية يجب أن تستمر في كل المباريات".

وأضاف "علينا أن نواصل العمل بنفس الجدية لبقية الموسم. هذا هو المنتظر منا بطبيعة الحال، وجميع اللاعبين يعرفون ذلك".

وتابع البرتغالي "أعتقد أن الجميع باتوا يشعرون بذلك بعد الفوز على ليفربول".

وواصل "لقد قلنا ذلك قبل مباراة ساوثامبتون. علينا أن نواصل السير على نفس المنوال والتطور أيضا إذا كان هناك مجال لذلك".

وأتم "حققنا انتصارا مهما، ونريد أن نفوز في جميع المباريات داخل وخارج أرضنا. هذا هو الطبيعي عندما تلعب في مانشستر يونايتد".

وسجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى ست نقاط ليحتل المركز السادس بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما فاز في الجولة الماضية على ليفربول بهدفين لهدف.

فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

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