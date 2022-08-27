ليلة البرازيلي.. ليفربول يفترس بورنموث بتسعة أهداف وسط غياب صلاح

اكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل لليفربول لويس دياز وروبيرتو فيرمينو هدفين، ترنت ألكسندر آرنولد وفيرجل فان دايك وويليام كارفاليو وهارفي إيليوت.

التشكيل

أجرى يورجن كلوب تغييرا واحدا على تشكيل مباراة مانشستر يونايتد بدخول فابينيو في مكان جيمس ميلنر.

أحداث المباراة

ليفربول لم يمنح بورنموث أكثر من ثلاث دقائق ليتقدم لويس دياز بالهدف الأول بعد عرضية من روبيرتو فيرمينو ورأسية لم ينجح الحارس في التصدي لها.

وفي الدقيقة السادسة، سدد هيرفي إيليوت تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

سيطرة ليفربول استمرت ليسدد ترينت ألكسندر أرنولد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وقع بها على الهدف الثالث من صناعة فيرمينو أيضا.

ثلاث دقائق بعدها وتخلى فيرمينو عن التمريرات الحاسمة ليسجل بنفسه الهدف الرابع بعد عرضية من محمد صلاح شتتها الدفاع بشكل خاطئ ليودعها البرازيلي الشباك.

الهدف هو الأول لفيرمينو في آنفيلد منذ ديسمبر 2020 أمام توتنام.

وأصبح فيرمينو أول لاعب من ليفربول يشارك في أربعة أهداف في الشوط الأول من أي مباراة في البريميرليج، والأول بشكل عام منذ هاري كين أمام ستوك سيتي مع توتنام في 2017.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ارتقى فان دايك لعرضية روبيرتسون ليودعها الشباك.

الهدف هو الـ18 لفيرجل فان دايك في الدوري الإنجليزي.

ليفربول سجل خمسة أهداف في شوط واحد في البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه.

ليفربول بدأ الشوط الثاني بنفس قوة الأول ليسجل كريس ميفام بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى بعد عرضية روبيرتسون.

شهية ليفربول التهديفية لم تتوقف ليسجل روبيرتو فيرمينو الهدف السابع بعد عرضية من روبيرتسون سددها البرازيلي وتصدى لها الحارس لتعود مجددا ويسكنها الشباك.

الدور جاء بعد ذلك على البديل ويليام كارفاليو ليسجل الهدف الثامن في الدقيقة 80 بعد عرضية من البديل الآخر كوستاس تسيميكاس.

واختتم لويس دياز مهرجان الأهداف كما بدأه بالهدف التاسع في الدقيقة 85 من عرضية تسيميكاس من جديد.

وسجل ليفربول تسعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة كريستال بالاس في سبتمبر 1989.

الفوز هو الأول لليفربول في الدوري في الجولة الرابعة وهو أكبر فوز في تاريخ البريميرليج بالتساوي مع ليستر سيتي أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون.