بسبب العنصرية ضد سون - تشيلسي يوقف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إيقاف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى على خلفية ما حدث خلال مباراة توتنام الأخيرة والتي تعادل فيها الفريقين بهدفين لكل فريق.

الكوري الجنوبي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال اللقاء قام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق مهاجم توتنام.

وقرر تشيلسي إيقاف التذكرة الموسمين للمشجع لأجل غير مسمى.

وقال تشيلسي في بيان رسمي: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشيلسي تأكيد أنه حدد وحظر حامل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى".

Following our statement this week on racist abuse at the Tottenham game last Sunday, Chelsea Football Club can confirm that it has identified and banned a season ticket holder indefinitely. pic.twitter.com/3r9utmLxvz — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2022

بيان تشيلسي الأسبوع الماضي

نادي تشيلسي قال في بيان نشره يوم الخميس: "يجد نادي تشيلسي لكرة القدم أي شكل من أشكال السلوك العنصري بغيضا تماما، وليس له مكان في تشيلسي أو في أي من مجتمعاتنا".

وأضاف "لطالما جعل نادي تشيلسي موقفه الذي لا يتسامح فيه مطلقًا مع السلوك العنصري واضحًا للغاية، ومع ذلك لا يزال هناك بعض الحمقى الذين يربطون أنفسهم بهذا النادي باسم المشجعين، الأمر الذي يخزي تشيلسي ومدربيننا ولاعبينا ومشجعينا الحقيقيين".

وأتم "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".

سون تعرض من قبل لإساءة عنصرية من جماهير مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل 2021، وقام النادي بإيقاف المشجعين الثلاثة المتورطين.

بينما اتخذ تشيلسي إجراءت قوية في 2019 ضد مشجع عامل رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في ذلك الوقت بعنصرية، وأعلن حظره من حضور مباريات الفريق مدى الحياة.

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