وست هام يضم كيرير من باريس سان جيرمان

أعلن نادي وست هام التعاقد مع ثيلو كيرير قادما من باريس سان جيرمان لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد حتى 2026 مع إمكانية تمديده لمدة موسمين إضافيين.

الصفقة كلقت النادي الإنجليزي حوالي 10 مليون يورو وفقا للتقارير.

Introducing summer signing number six... 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

وتحدث اللاعب لموقع النادي الرسمي قائلا: "سعيد جدا بالتعاقد مع وست هام، الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم وأنا متحمس للعب فيه".

وتابع "تحدثت مع المدرب وأخبرني بانه يراني مناسب للفريق، هدفي الآن هو المشاركة والاندماج مع الفريق وأن استمتع باللعب مع وست هام".

فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا كان قد شدد على أن اللاعب فضل الانضمام لوست هام على الرغم من امتلاكه عرضا من إشبيلية.

ويجيد كيرير اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع وباتت فرص مشاركاته مع الفريق الفرنسي ضعيفة للغاية منذ انضمام أشرف حكيمي في الصليف الماضي.

صاحب الـ25 عاما انضم للنادي الباريسي في صيف 2018 قادما من صفوف شالكه الألماني.

وخاض كيرير مع باريس سان جيرمان 128 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم بجميع المسابقات.

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