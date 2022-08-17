كالتشيو ميركاتو: مهلة 48 ساعة لـ نابولي من أجل ضم راسبادوري

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

جياكمو راسبادوري يحتفل بهدف ساسولو في ميلان

وضع نادي ساسولو الإيطالي مهلة 48 ساعة لـ نابولي من أجل التوصل لاتفاق بشأن جياكومو راسبادوري.

ويسعى نابولي لضم راسبادوري منذ عدة أسابيع لكن لم يتوصل الطرفين لأي اتفاق حتى الآن.

وتقدم نابولي بعرض يقدر بـ 25 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين يورو مكافآت، لكن ساسولو يرغب في عرض أفضل.

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وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن نابولي عرض صفقة بقيمة 34 مليون يورو وهي أقل مما يرغب ساسولو بمليون يورو.

إذ يرغب نابولي في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 4.5 مليون يورو بالإضافة إل 24.5 مليون يورو كبند إلزامية الشراء و5 ملايين مكافآت.

وينتظر اللاعب موقف ساسولو بعدما توصل لاتفاق على بنوده الشخصية مع البارتينوبي بعقد يمتد لـ 4 مواسم يتحصل خلاله على 2.5 مليون يورو سنويا.

وسجل اللاعب الفائز بلقب يورو 2020 الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 6 في 36 مباراة بالدوري الإيطالي.

وشارك راسبادوري كبديل ضد يوفنتوس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-0.

في المقابل حقق نابولي أكبر انتصار في تاريخه بالجولة الافتتاحية من الدوري بالفوز 5-2 على هيلاس فيرونا.

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جياكومو راسبادوري نابولي ساسولو الدوري الإيطالي
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