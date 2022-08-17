ذا أثليتك: صراع رباعي على ضم بوليسيتش.. واللاعب يفضل مانشستر يونايتد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي - ليل

يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع كريسيتان بوليسيتش لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية فإن مانشستر يونايتد يرغب في استغلال بوليسيتش في الرحيل عن صفوف تشيلسي لضمه هذ الصيف على سيبل الإعارة.

وأضافت أن نيوكاسل ويوفنتوس وأتليتكو مدريد لديهم رغبة قوية في ضم بوليسيتش لكن اللاعب يفضل الانتقال غلى مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة
ماركا: مانشستر يونايتد يريد ثنائي مدينة مدريد حازم إمام يتحدث عن أزمة التحكيم مع الأهلي واستقالة عبد الفتاح.. وحضور الجماهير في الكأس بعضها مفاجئ.. حازم إمام يختار الأفضل في الدوري وتاريخ الكرة المصرية جناح ليفربول: سنقاتل أمام يونايتد ونعيد الأمور إلى نصابها الصحيح

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الأمريكي يشعر بحالة من الإحباط بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي ضمن تشكيلة المدرب توماس توخيل.

بوليسيتش غير سعيد بعدد جماهير المنتخب الاميركي خلال مباراة المغرب

وأشارت إلى أن بوليسيتش يرغب في اللعب بشكل مستمر قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 مع المنتخب الأمريكي.

وكشفت عن موافقة تشيلسي على دراسة العروض المقدمة للاعب في ظل رغبته في الخروج على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 23 عاما انضم لصفوف تشيلسي في صيف 2019 مقابل 58 مليون جنيه إسترليني قادما من دورتموند الألماني.

وخاض بوليسيتش مع تشيلسي 117 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 19 آخرين في جميع المسابقات.

اقرأ أيضا:

حازم إمام يعتذر لأبو جبل.. والحارس يرد

حازم إمام يتحدث عن أزمة التحكيم مع الأهلي

هل يعود صلاح محسن لـ إنبي؟

مرتضى: جلبنا 20 لاعبا لـ فيريرا

كريستيان بوليستيش تشيلسي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كوكوريا عن حادثة شد شعره: ليس لدي مشكلة ولن أقصه اختبر معلوماتك - هل تعرف مسيرة تيري هنري جيدا؟ تقرير: تشيلسي يضغط لضم أوباميانج ومانشستر يونايتد يدخل السباق تقارير: ميلان يتحرك لتدعيم الوسط والدفاع كالتشيو ميركاتو: مهلة 48 ساعة لـ نابولي من أجل ضم راسبادوري مواعيد مباريات الأربعاء 17-8-2022 – الأهلي أمام إيسترن كومباني وتصفيات دوري أبطال أوروبا حوار مطول - النني عن نشأته ووالدته المتوفية.. وكيف تكونت عقليته منذ الصغر في الأهلي روبيرتسون: صلاح ونونيز يفعلان ما يعجز عنه رونالدو وراشفورد وسانشو
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | الكرة المصرية
لتعويض كوندي وكارلوس.. إشبيلية ينتدب موهبة بايرن ميونيخ 29 دقيقة | الدوري الإسباني
كوكوريا عن حادثة شد شعره: ليس لدي مشكلة ولن أقصه ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب تحطيمه لهاتف مشجع إيفرتون.. الشرطة الإنجليزية تحذر رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة الاهتمام بضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي 2 ساعة | الكرة المصرية
مدافع سيتي ينضم إلى مارسيليا 2 ساعة | ميركاتو
الكومي لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا ضم باهر المحمدي 2 ساعة | ميركاتو
اختبر معلوماتك - هل تعرف مسيرة تيري هنري جيدا؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة