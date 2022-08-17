ذا أثليتك: صراع رباعي على ضم بوليسيتش.. واللاعب يفضل مانشستر يونايتد

يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع كريسيتان بوليسيتش لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية فإن مانشستر يونايتد يرغب في استغلال بوليسيتش في الرحيل عن صفوف تشيلسي لضمه هذ الصيف على سيبل الإعارة.

وأضافت أن نيوكاسل ويوفنتوس وأتليتكو مدريد لديهم رغبة قوية في ضم بوليسيتش لكن اللاعب يفضل الانتقال غلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الأمريكي يشعر بحالة من الإحباط بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي ضمن تشكيلة المدرب توماس توخيل.

وأشارت إلى أن بوليسيتش يرغب في اللعب بشكل مستمر قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 مع المنتخب الأمريكي.

وكشفت عن موافقة تشيلسي على دراسة العروض المقدمة للاعب في ظل رغبته في الخروج على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 23 عاما انضم لصفوف تشيلسي في صيف 2019 مقابل 58 مليون جنيه إسترليني قادما من دورتموند الألماني.

وخاض بوليسيتش مع تشيلسي 117 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 19 آخرين في جميع المسابقات.

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