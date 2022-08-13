جيسوس في خدمتكم.. البرازيلي يسجل ويصنع ويقود أرسنال للفوز على ليستر بالأربعة

قاد البرازيلي جابريل جيسوس فريقه أرسنال للفوز بنتيجة 4-2 على ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

البرازيلي قضى فترة تحضيرية ممتازة، وغاب عن المساهمة التهديفية في الجولة الأولى وانفجر أمام الثعالب، فسجل هدفين وصنع مثلهما.

ويزاحم أرسنال منافسه مانشستر سيتي في الصدارة إذ يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بطل الموسم الماضي برصيد 6 نقاط.

في المقابل اكتفى ليستر سيتي بالنقطة التي حققها الجولة الماضية ومتكبدا خسارته الأولى في الموسم.

التشكيل

بدأ أرسنال بدأ بنفس تشكيل المباراة الماضية والتي فاز خلالها على كريستال بالاس بنتيجة 2-0.

في المقابل قاد المخضرم جيمي فاردي هجوم ليستر سيتي ومن خلفه تواجد مواطنه جيمس ماديسون.

وصف المباراة

كاد أرسنال أن يتلقى هدفا مبكرا يقلب أحداث المباراة، ويسلي فوفانا انطلق بشكل رائع ووصل لمنطقة الجزاء وانفرد بالحارس، لكن آرون رامسديل تصدى ببراعة في الدقيقة الرابعة ليظل التعادل السلبي قائما.

ظهور جيسوس الهجومي الأول أسفر عن هدف رائع، تسديدة مقوسة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليسرى للحارس معلنة عن أول أهداف اللقاء في الدقيقة 22.

بعد 13 دقيقة زاد البرازيلي من تقدم أرسنال، ركنية نفذها البرازيلي مارتينيلي غيّر جيمي فاردي اتجاهها لتصل للبرازيلي الذي سدد برأسية في الشباك.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليستر سيتي تحصل عليها فاردي، لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو تراجع في قراره لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.



























فن الرد السريع

في الدقيقة 52 سجل المدافع الفرنسي ويليام ساليبا بالخطأ في مرماه هدفا بعدما حاول إعادة الكرة برأسه للحارس لكنها غالطت رامسديل وسكنت الشباك.

رد أرسنال جاء بعد دقيقتين، استغل جيسوس خطأً فادحا من الحارس بعدما سقطت الكرة من يد الحارس ليمرر إلى جرانات تشاكا الذي سجل بسهولة في الشباك.

في الدقيقة 74 عاد الثعالب لتقليص الفارق بهدف جيمس ماديسون بعد صناعة من النيجيري كيليتشي إيهانتشيو.

رد أرسنال جاء سريعا مرة أخرى، تمريرة من جيسوس وتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء من مارتينيلي سكنت الشباك.

في الدقيقة 81 كاد جيسوس أن يسجل الهاتريك بعد كرة مرت من الجميع لكنه سدد في الشباك الخارجية.

ورد القائم الأيسر تسديدة من توماس بارتي منعت الهدف الخامس في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز كبير لأرسنال.

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