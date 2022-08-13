فولام يهدر فرصة الفوز على ولفرهامبتون.. وساوثامبتون يعود من بعيد أمام ليدز

أهدر فولام فرصة تحقيق الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام ولفرهامبتون وتعادل معه سلبيا في الجولة الثانية من المسابقة.

وكاد فولام الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي أن يفوز على ولفرهامبتون، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 81 تقدم المهاجم ألكساندر ميتروفيتش لتسديدها.

لكن الحارس الإسباني جوزيه سا تصدى للكرة أمام المهاجم الصربي وحافظ على نتيجة التعادل السلبي.

وحصد فولام النقطة الثانية له في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع ليفربول.

كما استطاع ولفرهامبتون أيضا حصد نقطته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ساوثامبتون × ليدز يونايتد

وشهد ملعب سانت ماري إثارة كبيرة في مباراة ثانية جمعت بين ساوثامبتون صاحب الأرض والجمهور، وضيفه ليدز يونايتد وانتهت بالتعادل 2-2.

تقدم ليدز بثنائية عن طريق رودريجو في الدقيقتين 46 و60.

وظن الجميع أن ليدز سينجح في تحقيق الفوز على ساوثامبتون، لكن أصحاب الأرض انتفضوا في الدقائق الأخيرة.

وسجل جوي أيدولي أريبو هدف ساوثامبتون الأول في الدقيقة 72، قبل أن يسجل المدافع كايل ووكر بيتيرز هدف التعادل في الدقيقة 81.

ليحصد ساوثامبتون نقطته الأولى في الدوري هذا الموسم بعدما خسر أمام توتنام في الجولة الافتتاحية.

ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 4 في المركز الرابع بشكل مؤقت لحين نهاية باقي المباريات.

برايتون × نيوكاسل

وفي آخر مباراة تعادل نيوكاسل يونايتد خارج ملعبه مع برايتون سلبيا.

ووصل نيوكاسل إلى النقطة الرابعة بعدما فاز في الجولة الأولى على نوتينجهام فورست، وهو نفس رصيد برايتون الذي تغلب في المباراة الماضية على مانشستر يونايتد.

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