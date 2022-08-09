انتهت قرعة الكونفدرالية - تحديد منافسي بيراميدز وفيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة الدور التمهيدي من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2022-2023.

وتشهد القرعة وجود 4 فرق مصرية وهي: الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويبدأ الأهلي مشواره في دوري الأبطال بدءا من دور الـ 32.

فيما يبدأ الزمالك مشواره من الدور التمهيدي.

والكونفدرالية يبدأ بيراميدز مشواره من دور الـ 32، فيما يخوض فيوتشر مشاركته الأولى إفريقيا من الدور التمهيدي.

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نهاية القرعة

قرعة الكونفدرالية

بول أف سي الأوغندي يواجه فيوتشر في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

وحال فوزه يواجه الفائز من بافلوس دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني في الدور التمهيدي الثاني.

بيراميدز ينتظر الفائز من هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية

بداية قرعة الكونفدرالية

القرعة كاملة للدور التمهيدي الأول والثاني من دوري أبطال إفريقيا:

الزمالك يواجه إيلكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، في حال فوز الزمالك سيواجه الفائز من فلامبو دو سنتر البوروندي والاتحاد الليبي.

الأهلي يلاقي الفائز من الجيش الوطني الرواندي واتحاد المنستير التونسي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

خالد نصار عضو لجنة المسابقات في كاف: "وصول مازيمبي لنصف نهائي الكونفدرالية للموسم الماضي مقابل توديع الزمالك من دور المجموعات هو سبب بدء مشاركة الزمالك من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا".

لن يتواجه في الأدوار التمهيدية فريقين من نفس الدولة.

بداية قرعة دوري أبطال إفريقيا