الصفقة الثامنة.. أسوان يضم محمود صابر لاعب النجم الساحلي الأسبق
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 15:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي أسوان التعاقد رسميا مع محمود صابر لاعب سيراميكا كليوباترا السابق، ليكون الصفقة الثامنة خلال الصيف الجاري.
وكشف أسوان أن محمد صابر من ناشئي النادي الاهلي ولعب لنادي النجم الساحلي التونسي تحت ٢١ عاما، وكذلك سيراميكا كليوباترا.
كما شارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما.
ويلعب محمد صابر في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ووسط الملعب.
وتعد هذه الصفقة هي الثامنة لنادي أسوان بعد أن نجح الفريق الجنوبي في ضم كل من، الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا.
ويواصل أسوان الاستعداد للموسم الجديد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.
طالع أيضا
مرتضى: سنخوض كأس السوبر المصري السعودي
طالع قائمة ريال مدريد للسوبر الأوروبي