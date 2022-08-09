الصفقة الثامنة.. أسوان يضم محمود صابر لاعب النجم الساحلي الأسبق

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

محمود صابر لاعب أسوان

أعلن نادي أسوان التعاقد رسميا مع محمود صابر لاعب سيراميكا كليوباترا السابق، ليكون الصفقة الثامنة خلال الصيف الجاري.

وكشف أسوان أن محمد صابر من ناشئي النادي الاهلي ولعب لنادي النجم الساحلي التونسي تحت ٢١ عاما، وكذلك سيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما.

أخبار متعلقة
أسوان يكشف عن حقيقة مفاوضاته لضم وليد أزارو سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع إبراهيم عايش الخامس.. يوسف أحمد حسن إلى أسوان

ويلعب محمد صابر في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ووسط الملعب.

وتعد هذه الصفقة هي الثامنة لنادي أسوان بعد أن نجح الفريق الجنوبي في ضم كل من، الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا.

ويواصل أسوان الاستعداد للموسم الجديد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.

طالع أيضا

مرتضى: سنخوض كأس السوبر المصري السعودي

يوفنتوس يحسم صفقة جديدة

طالع قائمة ريال مدريد للسوبر الأوروبي

حوار في الجول – ميرال أشرف: فضلت الأهلي على عروض أخرى

أسوان الدوري المصري محمود صابر
نرشح لكم
قبول استقالة عصام عبد الفتاح فيتوريا يضع جدول لزيارة باقي أندية الدوري مدرب المقاصة لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. ونخطط للعودة السريعة للدوري الممتاز مرتضى: الزمالك سيخوض السوبر المصري السعودي.. وتعاقدنا مع لاعب دولي سيسعد الجمهور مواعيد مباريات الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - مواجهات قوية في الدوري المصري.. وتصفيات أبطال أوروبا خبر في الجول - كلاتنبرج يطلب الاجتماع مع عبد الفتاح.. وموقف رئيس لجنة الحكام في الجول يكشف - سبب تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة المحلة وبيراميدز طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش
أخر الأخبار
قبول استقالة عصام عبد الفتاح 12 دقيقة | الكرة المصرية
تهديد بالانسحاب وموعد نظام المسابقة.. ماذا بعد اجتماع أعضاء اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني والثالث؟ 18 دقيقة | الدرجة الثانية
فينالدوم: حديثي مع صلاح دفعني للانتقال إلى روما 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثامنة.. أسوان يضم محمود صابر لاعب النجم الساحلي الأسبق 40 دقيقة | الكرة المصرية
إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل ساعة | ميركاتو
بيراردي يعتذر بعد شجاره مع مشجع ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
فيتوريا يضع جدول لزيارة باقي أندية الدوري ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة أرناتوفيتش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف