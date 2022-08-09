الصفقة الثامنة.. أسوان يضم محمود صابر لاعب النجم الساحلي الأسبق

أعلن نادي أسوان التعاقد رسميا مع محمود صابر لاعب سيراميكا كليوباترا السابق، ليكون الصفقة الثامنة خلال الصيف الجاري.

وكشف أسوان أن محمد صابر من ناشئي النادي الاهلي ولعب لنادي النجم الساحلي التونسي تحت ٢١ عاما، وكذلك سيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما.

ويلعب محمد صابر في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ووسط الملعب.

وتعد هذه الصفقة هي الثامنة لنادي أسوان بعد أن نجح الفريق الجنوبي في ضم كل من، الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا.

ويواصل أسوان الاستعداد للموسم الجديد خلال معسكر الفريق بالإسكندرية تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.

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