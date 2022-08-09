إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع أمادو أونانا قدما من صفوف ليل لمدة 5 سنوات حتى 2027.

لاعب الوسط كلف إيفرتون 36 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حصول ناديه القديم على 20% من قيمة بيعه لأي فريق في المستقبل.

وقال أونانا في تصريحات لموقع النادي: "الانضمام لإيفرتون شعور رائع، أعرفه أنه ناد كبير في إنجلترا واحد من الأندية التي كنت أتمنى الانضمام لها منذ سنوات".

وتابع "رأيت كم أن الجميع يريدون وجودي ولديهم خطة من أجلي وأقدر بشدة المحادثات التي أجريتها مع المدرب، لقد أخبروني إنهم يريدونني أن ألعب واستمتع بالأمر".

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما لعب مع ليل لمدة موسم واحد بعد انضمامه من هامبورج.

وشارك أونانا مع إيفرتون في 41 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد.

أونانا هو خامس صفقات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من كونر كودي وجيمس تاركوفسكي ودوايت ماكنيل وروبن فيناجري

إيفرتون خسر مباراته الأولى أمام تشيلسي بهدف دون رد ومن المنتظر أن يواجه أستون فيلا في الجولة الثانية خارج قواعده.

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