إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 14:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع أمادو أونانا قدما من صفوف ليل لمدة 5 سنوات حتى 2027.
أمادو أونانا
النادي : إيفرتون
لاعب الوسط كلف إيفرتون 36 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حصول ناديه القديم على 20% من قيمة بيعه لأي فريق في المستقبل.
Tick. Tock.
It's Onana time! ⏰ pic.twitter.com/3eWopMRHlb— Everton (@Everton) August 9, 2022
وقال أونانا في تصريحات لموقع النادي: "الانضمام لإيفرتون شعور رائع، أعرفه أنه ناد كبير في إنجلترا واحد من الأندية التي كنت أتمنى الانضمام لها منذ سنوات".
وتابع "رأيت كم أن الجميع يريدون وجودي ولديهم خطة من أجلي وأقدر بشدة المحادثات التي أجريتها مع المدرب، لقد أخبروني إنهم يريدونني أن ألعب واستمتع بالأمر".
لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما لعب مع ليل لمدة موسم واحد بعد انضمامه من هامبورج.
وشارك أونانا مع إيفرتون في 41 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد.
أونانا هو خامس صفقات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من كونر كودي وجيمس تاركوفسكي ودوايت ماكنيل وروبن فيناجري
إيفرتون خسر مباراته الأولى أمام تشيلسي بهدف دون رد ومن المنتظر أن يواجه أستون فيلا في الجولة الثانية خارج قواعده.
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