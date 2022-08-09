بيراردي يعتذر بعد شجاره مع مشجع ساسولو

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

دومينيكو بيراردي - ساسولو

تقدم دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو باعتذار لجماهير فريقه عقب المشادة التي حدثت مباراة مودينا في كأس إيطاليا.

وودع ساسولو كأس إيطاليا من دور الـ 64 بالخسارة من مودينا أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 3-2.

وكتب بيراردي عبر حسابه: "أريد الاعتذار عما حدث خارج الملعب عقب مباراة مودينـا، نحن لاعبون محترفون وفوق ذلك قدوة للشباب والأطفال، واليوم لم يكن سلوكي كما يجب".

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وأضاف "هذا بسبب الشيء الذي أحبه كثيرا مثل زوجتي ونجلي، كان متورطا عن عمد خارج الملعب، مما يؤلمني بشدة".

وأتم "أتقدم باعتذاري أيضا لجماهير الخصم".

وسجل بيراردي هدف ساسولو الأول في المباراة من ركلة جزاء.

وبعد المباراة ظهر بيراردي في مقطع فيديو وهو يحاول بغضب الوصول إلى أحد المشجعين الذين نشب بينهم شجارا خارج الملعب بدأ بسب المشجع للاعب الإيطالي.

ونجح الحاضرين خارج الملعب في منع اللاعب من الوصول للمشجع والفصل بينهما.

ساسولو كان قد أنهى الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز الـ 11 وسجل بيراردي 15 هدفا وصنع 14 على مدار الموسم.

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