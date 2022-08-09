فيتوريا يضع جدول لزيارة باقي أندية الدوري

انتهى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري من وضع جدول لزيارة أندية الدوري المصري الممتاز في الأيام المقبلة.

وبدأ فيتوريا جولته بزيارة أندية الاتحاد السكندري وسموحة وفاركو في الإسكندرية.

ويسعى فيتوريا لزيارة جميع أندية الدوري، وعقد جلسات مع جميع المديرين الفنيين لفرق المسابقة المحلية.

وذلك من أجل التعرف عن قرب على طرق تدريب اللاعبين وتفاصيل مقرات التدريب في الأندية.

كما واصل المدير الفني البرتغالي عقد اجتماعات مع جهازه المعاون، حيث يتابع الجهاز الفني للمنتخب المصري جميع مباريات الدوري المصري في الفترة الحالية، كما تتم متابعة منتخبات الشباب والناشئين، وتقديم تقارير شاملة عن أبرز لاعبيها.

وكان حازم إمام شدد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم استقر بنسبة كبيرة على اسم المدرب المساعد الذي سيتواجد في الجهاز الفني مع روي فيتوريا.

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