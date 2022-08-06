الودية الأخيرة.. ميلان يكتسح فيتشينزا بسداسية قبل افتتاح الدوري الإيطالي

أنهى ميلان استعداداته الصيفية التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على فيتشينزا بنتيجة 6-1 على ملعب روميو مينتي.

ودية هي الخامسة لبطل الدوري الإيطالي قبل بداية الموسم الجديد حقق خلالها فوزه الرابع.

وتقدم أصحاب الأرض بعد مرور 18 ثانية فقط برأسية من أليكس رولفيني.

سجل رافائيل لياو هدف التعادل بتسديدة أرضية مقوسة في الشباك بعد تمريرة من ريبيتش في الدقيقة 11.

وبعد 10 دقائق أرسل لياو عرضية أودعها ميسياس برأسية في الشباك.

ومع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء أضاف ريبيتش الثالث بعدما حول عرضية ثيو هيرنانديز في الشباك.

دقيقة واحدة وجاء الهدف الرابع، عرضية من ثيو لم يتعامل معها المدافع وسكنت شباكه.

في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 49، جاء الهدف الخامس برأسية من توموري بعد ركنية نفذها إسماعيل بن ناصر.

واختتم ريبيتش الأهداف الستة بعدما انفرد وسجل بين أقدام الحارس في الدقيقة 69.

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🎥 Relive the 7 goal thriller against Vicenza



🎥 Rivivi le emozioni della vittoria in #VicenzaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Pyf3uTbwW8 — AC Milan (@acmilan) August 6, 2022

وشارك شارل دي كيتلاري في الربع ساعة الأخيرة بدل من براهيم دياز في ظهوره الأول بقميص ميلان عقب انضمامه.

وكاد أن يسجل بعد دقيقتين فقط من مشاركته بعد لمسة مهارية رائعة لكن كرته مرت بجوار القائم.

ويبدأ ميلان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

ميلان في الميركاتو الصيفي ضم كل من جونيور مسيساس وأليساندرو فلورينزي بشكل نهائي وديفوك أوريجي في صفقة انتقال حر، وجدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش.

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