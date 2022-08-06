التشكيل - تشيلويل أساسي مع تشيلسي بعد 259 يوما.. وإيفرتون دون مهاجم

أعلن توماس توخيل وفرانك لامبارد تشكيلي تشيلسي وإيفرتون في المباراة المقامة على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتواجد الوافد الجديد كاليدو كوليبالي أساسيا في تشكيل تشيلسي للمرة الأولى بعد انتقاله من نابولي الإيطالي.

ويبدأ تشيلويل أساسيا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 20 نوفمبر 2021 أمام ليستر سيتي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بن تشيلويل - كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - سيزار أزبلكويتا - ريس جيمس

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - كاي هافرتز - ميسون ماونت

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: فيتالي مايكولينكو - جيمس تاركوفسكي - بن جودفري - ياري مينا - ناثان باتيرسون

خط الوسط: عبد الله دوكوري - أليكس أيوبي - دوايت ماكنيل

خط الهجوم: ديميراي جراي - أنتوني جوردون