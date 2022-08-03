عبد الرؤوف بن غيث يصل المغرب للتوقيع لـ الرجاء

وصل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب وسط مولودية الجزائر إلى الدار البيضاء تمهيدا للتوقيع لنادي الرجاء المغربي.

بن غيث كان قد انضم لـ مولودية الجزائر في فبراير الماضي عقب فسخ تعاقده مع الترجي التونسي من طرف واحد.

ونشرت وسائل الإعلام المغربية صورة وصول بن غيث إلى الدار البيضاء رفقة مواطنه يسري بوزوق الذي أعلن الرجاء ضمه بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يعلن الرجاء عن ضم عبد الرؤوف بن غيث بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان الترجي التونسي قد أصدر بيانا عقب رحيل بن غيث عن صفوفه جاء فه:

"قام اللاعب عبد الرؤوف بن غيث بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية وقد غادر الفريق ".

"وأمام القرار التعسفي وغير الشرعي لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد أي فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل".

ويشغل بن غيث مركز لاعب الوسط كما شارك كظهير أيمن في العديد من المباريات.

وشارك بن غيث مع الترجي التونسي في 70 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 آخرين.

ومع مولودية الجزائر شارك صاحب الـ26 عاما في 9 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

الصفقة العاشرة

الرجاء أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع 9 لاعبين لتدعيم الفريق قبل خوض الموسم المقبل وبن غيث قد يكون الصفقة العاشرة لوصيف الدوري المغربي.

وتعاقد الرجاء مع كل من، إسماعيل المقدم، ومحمد بولكاسوت، و سعيد أزراول، ومهدي بوكاسي، ويسري بوزوق، وزكريا حدراف، ويوسف لحويزي، ومحمود بنطايج، وعبد الحي فورسي.

تعاقدات الرجاء جاءت بعد أيام من عودة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي لتولي تدريب الفريق من جديد.

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