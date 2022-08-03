حلمه تحقق بعد عام.. خوان رينوسو مديرا فنيا لـ بيرو

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 11:09

كتب : إسلام أحمد

خوان رينوسو

أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم تعيين خوان رينوسو مديرا فنيا لـ منتخب بيرو حتى 2026.

يأتي تعيين رينوسو خلفا للأرجنتيني ريكاردو جاريكا الذي فشل في قيادة الأنكا من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارة الملحق أمام أستراليا.

رينوسو ارتدى قميص بيرو في 84 مباراة دولية كلاعب، وارتدى قمصان أليانزا ليما وساباديل وأونيفرسيتاريو في بيرو وكذلك كروز أزول ونيكاكاسا في المكسيك.

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كلاعب توج مع كروز أزول بـ 4 ألقاب ولقب الدوري البيروفي مرة واحدة فقط.

وبدأ رينوسو مسيرته التدريبية في 2004 والتي انقسمت بين بيرو والمكسيك أيضا.

وتوج بألقاب الدوري في بيرو مع أونيفرسيتاريو ومليجار، كما قاد كروز أزول للفوز بلقب الدوري المكسيكي الموسم الماضي.

وعُين مديرا فنيا لفريق نجوم الدوري المكسيكي الموسم الماضي.

عقب التتويج بلقب الدوري المكسيكي صرّح في يونيو 2021 قائلا: "أعلم أنني سأحصل على فرصتى. أود ذلك وأعلم أنه سيحدث. إنه مشروع يدور في ذهن المرء".

وبعد عام واحد من تصريحه سنحت له الفرصة لتولى مهمة منتخب بلاده.

وستكون أول مباراة رسمية له ضد المكسيك وديا في سبتمبر المقبل.

وقاد جاريكا منتخب بيرو لمدة 7 سنوات قادهم من خلالها للتأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 لأول مرة منذ 36 عاما.

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