مواعيد مباريات الأربعاء 3 أغسطس 2022.. الأهلي في الدوري وشباب مصر في نصف نهائي كأس العرب

يشهد الدوري المصري مباراة مرتقبة ضمن الجولة الـ28 من المسابقة التي تشهد صراعا شرسا.

FilGoal.com يستعرض مواعيد الأربعاء 3 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يلتقي الأهلي بـ فاركو في التاسعة مساءً، على ستاد الأهلي WE والسلام، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

كأس العرب للشباب

يلعب منتخب السعودية للشباب ضد منتخب فلسطين في الثالثة والنصف عصرا، ضمن نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاما، مباراة تُنقل عبر السعودية الرياضية 1.

ويواجه منتخب مصر منافسه منتخب الجزائر في الثامنة مساء، ضمن نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاما، مباراة تُنقل عبر السعودية الرياضية 2 وأون تايم سبورتس 3.

الدوري القطري

يلعب الريان ضد الشمال ضمن منافسات دوري نجوم قطر في 6:45 مساء، مباراة تُنقل عبر بي إن سبورتس 1 والكأس 1.

ويواجه الدحيل منافسه الوكرة في 4:35 مساء، مباراة تُنقل عبر بي إن سبورتس 1 والكأس 1.

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