ليكيب: باريس سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 01:03

كتب : FilGoal

ريناتو سانشيز البرتغال

حسم باريس سان جيرمان ضم البرتغالي ريناتو سانشيز قادما من ليل، بعد أشهر من مفاوضات ميلان الإيطالي مع اللاعب.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن البرتغالي سينضم لبطل الدوري الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

وارتبط اسم اللاعب بميلان الإيطالي الذي توصل لاتفاق مع ليل في وقت سابق، لكن اللاعب أصر على الانتقال لباريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة
تقارير: ريناتو سانشيز يبتعد عن ميلان.. وسان جيرمان عرض ضعف المقابل المادي ريناتو سانشيز يعلق على اهتمام أرسنال وميلان.. ويكشف سر انهيار انتقاله إلى برشلونة صن: أرسنال يدرس ضم ريناتو سانشيز لتغطية مشاركة النني وبارتي في أمم إفريقيا رسميا - فرصة جديدة.. ريناتو سانشيز إلى ليل الفرنسي

ووافق ليل في وقت سابق على انتقال لاعبه لميلان مقابل 16 مليون يورو بينما عرض باريس أقل بمليون يورو بحسب التقرير الفرنسي.

وارتدى سانشيز قميص ليل في 3 مواسم خاض خلالها 91 مباراة وساهم في تتويج الفريق بالدوري موسم 2020-21.

لاعب الوسط البرتغالي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع بنفيكا وتألق مع الفريق الأول في 2016.

وعقب تألقه مع منتخب البرتغال في يورو 2016 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، انضم لصفوف بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.

قضى بقميص البافاري موسم واحد ثم أعير لسوانزي سيتي الإنجليزي.

عاد مرة أخرى لبايرن ميونيخ واكتفى بخوض 53 مباراة بشكل عام ورحل في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو لصفوف ليل.

وحصد سانشيز مع البرتغال لقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

ومع بايرن ميونيخ 9 ألقاب، لقبين مع بنفيكا ومثلهما مع ليل في مسيرته.

طالع أيضا

طريقان لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل

موقف طارق حامد عقب إيقاف الاتحاد من القيد

فريق إماراتي يقترب من ضم بنشرقي

تعرف أسباب غيابات لاعبي الأهلي

باريس سان جيرمان ليل ريناتو سانشيز
نرشح لكم
مونزا يواصل التدعيم.. لاعب أرسنال يقترب من الانضمام إلى صفوفه رئيس نابولي: لا تحدثوني عن ضم لاعبين أفارقة بعد الآن ولكن تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يستعرض أمام ميتلاند.. والتعادل يحسم قمة موناكو وأيندهوفن أرسنال يعلن رحيل لينو إلى فولام انتهى الانتظار.. ميلان يضم شارل دي كيتلاري بعد مرور 42 عاما.. بولونيا يحيي ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على المدينة تشيلسي يعلن صفقته الثالثة رحل أرجنتيني وجاء أرجنتيني.. سيلتا فيجو يضم حارس راقصي التانجو
أخر الأخبار
ليكيب: باريس سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقده مع إسماعيل أحمد 32 دقيقة | كرة سلة
رئيس النصر السعودي بعد عقوبات اتحاد جدة: نستعد لجولة جديدة 41 دقيقة | الوطن العربي
مونزا يواصل التدعيم.. لاعب أرسنال يقترب من الانضمام إلى صفوفه ساعة | ميركاتو
رئيس نابولي: لا تحدثوني عن ضم لاعبين أفارقة بعد الآن ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
المقاولون العرب يعلن استقالة محمد عودة.. وموعد البديل ساعة | الكرة المصرية
موعد نقل نشاط كرة القدم لشركة النادي ضمن أبرز قرارات مجلس إدارة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يستعرض أمام ميتلاند.. والتعادل يحسم قمة موناكو وأيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟ 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين