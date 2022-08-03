ليكيب: باريس سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز

حسم باريس سان جيرمان ضم البرتغالي ريناتو سانشيز قادما من ليل، بعد أشهر من مفاوضات ميلان الإيطالي مع اللاعب.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن البرتغالي سينضم لبطل الدوري الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

وارتبط اسم اللاعب بميلان الإيطالي الذي توصل لاتفاق مع ليل في وقت سابق، لكن اللاعب أصر على الانتقال لباريس سان جيرمان.

ووافق ليل في وقت سابق على انتقال لاعبه لميلان مقابل 16 مليون يورو بينما عرض باريس أقل بمليون يورو بحسب التقرير الفرنسي.

وارتدى سانشيز قميص ليل في 3 مواسم خاض خلالها 91 مباراة وساهم في تتويج الفريق بالدوري موسم 2020-21.

لاعب الوسط البرتغالي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع بنفيكا وتألق مع الفريق الأول في 2016.

وعقب تألقه مع منتخب البرتغال في يورو 2016 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، انضم لصفوف بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.

قضى بقميص البافاري موسم واحد ثم أعير لسوانزي سيتي الإنجليزي.

عاد مرة أخرى لبايرن ميونيخ واكتفى بخوض 53 مباراة بشكل عام ورحل في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو لصفوف ليل.

وحصد سانشيز مع البرتغال لقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

ومع بايرن ميونيخ 9 ألقاب، لقبين مع بنفيكا ومثلهما مع ليل في مسيرته.

طالع أيضا

طريقان لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل

موقف طارق حامد عقب إيقاف الاتحاد من القيد

فريق إماراتي يقترب من ضم بنشرقي

تعرف أسباب غيابات لاعبي الأهلي