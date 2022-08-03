كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقده مع إسماعيل أحمد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 00:52

كتب : هاني العوضي

إسماعيل أحمد - الاتحاد السكندري كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقده مع إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة لموسم جديد.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد جديد ليلعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وذكر الاتحاد أن اللاعب وافق على تجديد عقده بشكل سريع بعد لقائه بـ محمد مصيلحي رئيس النادي.

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وشدد ميودراج مدرب الاتحاد على سعادته بتجديد تعاقد الفرق مع اللاعب والذي يعتبره أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق، كما أشار إلى أن استمرار لاعب بقيمته سيمثل إضافة كبيرة للفريق.

وذهب إسماعيل أحمد إلى نادي الرياضي اللبناني عقب نهاية الموسم الماضي ليلعب مع الفريق السلسلة الختامية للدوري اللبناني.

وكان زعيم الثغر قد خسر لقب دوري السوبر الموسم الماضي في السلسلة النهائية أمام الأهلي.

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